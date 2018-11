¡No es vestido! Meghan impacta en falda y top en su primer Royal Variety Performance

Si algo tiene muy pendientes a los royal fans son los looks de la Duquesa de Sussex. Si desde que se casó con el Príncipe Harry ya era el centro de todas las miradas, ahora lo es más, pues hace un mes anunció que se encuentra embarazada. Meghan ha dado lecciones de cómo llevar la dulce espera de la forma más estilosa, y ahora lo ha hecho nuevamente. Durante su primera asistencia al Royal Variety Performance, la ex actriz se robó el espectáculo con su atinado look, con el que además,disimuló un poco su baby bump.

Los Duques de Sussex asistieron al evento promovido por la Royal Variety Charity, organización de la cual la Reina Isabel es patrocinadora. Se trata de la primera ocasión que Meghan asiste a este programa, por lo que no podía dejar a la ligera su elección de outfit. Por ello, la Duquesa optó por un estiloso conjunto, que a simple vista dio la impresión de ser un elegante vestido de noche ¡pero nada de eso! Se trató de un top bicolor con bordados florales en lentejuelas blancas y negras, de la firma británica Safiyaa, denominado Malaya. Pero Meghan no pudo evitar personalizar esta prenda para hacerla más favorecedora y cómoda. Y es que originalmente la pieza es de corte palabra de honor, pero la estadounidense la llevó con unos finos tirantes que rodearon su cuello, modificando el diseño a halter. Además, quiso destacar su silueta con un cinto negro a la mitad del top. Este modelo, aún disponible en la página web de la marca, cuesta unas 895 libras esterlinas, cifra equivalente a poco más de 23 mil pesos mexicanos.

Aunque el glamuroso top fue el protagonista del look, lo que usó Meghan en la parte inferior fue igualmente atinado. Se trata de una falda negra larga con cola, fabricada en una tela fluida y ligera, sin ningún tipo de aplicación, con lo que logró un equilibrio perfecto con la prenda superior. Sin embargo, dada la longitud de la falda, poco se pudo ver de los zapatos con lo que combinó su outfit, pues sólo se notó que eran unos stilettos negros, al parecer de ante. Este estiloso conjunto lo compementó con un brillante clutch y sus pendientes Snowflakes de diamantes y oro blanco de la firma Birks, que lucieron gracias a que la Duquesa de Sussex llevó el pelo recogido en la nuca.

Plena en su embarazo, Meghan lució feliz y sonriente en todo momento durante su primera vez en la gala anual, que en esta edición estuvo repleta de estrellas. Take That, Andrea y Matteo Bocelli y los elencos de Hamilton and Tina y The Tina Turner Musical, se subieron al escenario del London Palladium para deleitar a los asistentes del Royal Variety Performance 2018. Este espectáculo se realiza año con año para ayudar a artistas de Gran Bretaña que requieren asistencia debido a su edad, salud u otra situación adversa.

No es la primera vez que la esposa del Príncipe Harry se inclina con por diseño de Safiyaa. Apenas hace unas semanas, durante su gira por Oceanía, Meghan incluyó una prenda de dicha firma, uno de sus looks más aplaudidos de todo el viaje. Se trató de un vestido digno de una alfombra roja: Azul y largo hasta el piso, con una elegante y larga capa que caía desde los hombros. Pero lo más comentado de dicho look, que usó en una cena de gala en Fiji, fue que era lo suficientemente ceñido como para destacar su creciente baby bump, lo que encantó a más de uno.

