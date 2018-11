El cambio de look de Meghan que seguramente no notaste

Las mujeres de la realeza suelen ser sutiles cuando de sus cambios de look se trata, tanto que pueden pasar décadas sin que nadie note un cambio en su melena y Meghan Markle casi sale victoriosa en la hazaña de tener un corte diferente sin que sea descubierto por los fotógrafos. La Duquesa de Sussex estrenó su nuevo look en el servicio religioso que se ofreció por el Remembrance Day en la Westminster Abbey, cuando dejó suelta su larga cabellera, llevando como accesorio una elegante boina negra.

El sutil cambio fue el corte de capas mucho más cortas en su melena, dejando al frente dos mechones que bien podrían considerarse un fleco un tanto largo. Las sospechas alrededor de este casi imperceptible corte es que se trata simplemente de una estrategia premamá para disminuir su melena y es que se sabe que las mujeres embarazadas suelen tener pelo más grueso. De ser así, estaría siguiendo los pasos de su cuñada, Kate Middleton, quien en sus embarazos ha cortado su famosa melena. De hecho, cuando hay un corte muy dramático en Kate, se anticipa que se puede tratar de un embarazo y es que en sus tres dulces esperas, ha cortado su pelo antes de hacer el anuncio, en lo que se especula es una forma de distraer la atención de su cuerpo y atraer la lente hacia su rostro.

Aunque podría parecer algo insignificante, los cortes de cabello suelen ser tratados ‘con pinzas’ entre las royals. Según el estilista de la Princesa Diana, se hacía un gran esfuerzo para no hacer nada drástico, con el fin de minimizar la atención en el look de la Princesa. “Lo que le hiciera a su cabello se volvía noticia. Teníamos que ser muy cuidadosos. Teníamos que cortar el cuarto de una pulgada una vez por semana, durante varias semanas”, explicó Richard Dalton a Town and Country.

Para muestra de esto, el primer peinado de Meghan con este look, cuando en su primer compromiso del Remembrance Day apareció con la melena completamente recogida en un moño bajo y cubierta por un sombrero negro. De hecho, días después, en el cumpleaños del Príncipe Carlos, también llevó un moño, éste de raya en medio y con la melena relamida, evitando que se notara el corte de sus nuevos bangs. Se sospecha que el cambio estuvo en manos de George Northwood, el estilista de cabecera de Meghan, quien incluso, la acompañó en la gira que ella y el Príncipe Harry tuvieron por Oceanía.

