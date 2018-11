La noche londinense que Harry y Meghan disfrutaron con Kate y William

Ésta fue una semana de compromisos para los Duques de Cambridge, el Príncipe William y Kate Middleton, que tuvieron diversas apariciones de su agenda oficial, además de celebrar el cumpleaños 70 del Príncipe Carlos en una gran cena en el Palacio de Buckingham. Pero al parecer, no siempre estuvieron solos, pues la noche de ayer tuvieron la excelente compañía del Príncipe Harry y Meghan Markle en la cena que Royal Foundation ofreció en Victoria House en Bloomsbury. La presencia de los ‘Fantastic Four’ como se llama a las dos parejas, no ha sido una sorpresa, pues la Royal Foundation es la organización que crearon los Duques de Cambridge con el Príncipe Harry y a la que recientemente se ha unido Meghan.

A pesar de que no hay imágenes de esta aparición, se ha confirmado que los cuatro hicieron acto de presencia. Pero no fue la única vez en el día en la que coincidieron durante el día. Por la mañana, el Príncipe William y Kate Middleton asistieron a la BBC para reunirse con un grupo de jóvenes a discutir el cyberbullying, pero lo que nadie sabía es que solo a unos metros hacían una discreta aparición los Duques de Sussex. Según ha dado a conocer Court Circular, Harry y Meghan realizaron una visita privada a BBC Studioworks en el Television Centre de White City. La pareja asistió a un workshop de los voluntarios de Mental Health Innovation, pero al tratarse de un evento privado, no se dio a conocer sino horas después.

Desde la boda de los Duques de Sussex las apariciones de las dos parejas juntas han sido contadas, pero en la última semana se han sumado varias. No solo estuvieron juntos en los eventos del Remembrance Day -únicamente posando juntos en el servicio religioso que se ofreció en la Westminster Abbey, pues durante la ceremonia oficial, Kate estuvo con la Reina en un balcón diferente al de Meghan y en el Royal Albert Hall se sentaron separados-, sino que también asistieron a la celebración del cumpleaños del Príncipe Carlos en Buckingham.

Como muestra de su excelente relación, ambas parejas posaron de lo más sonrientes en los retratos que se realizaron por el cumpleaños del Príncipe, en el que por primera vez se vio a toda la familia al completo. Si pareciera que ésta ha sido una semana especialmente para los Duques de Cambridge, se sabe que será la próxima semana cuando Harry y Meghan tengan su propia aparición en solitario cuando la Duquesa de Sussex aparezca en su primer Royal Variety en el London Palladium.

