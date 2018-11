Azul, el color talismán de Kate para esta temporada

No es una sorpresa que como ícono de la moda, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- sea muy consciente de las reglas clásicas del estilo. Con esto en mente no sorprende que desde que ha retomado su agenda oficial, se ha apegado a los colores fríos como norma de la temporada de frío. Pero entre el verde, negro y azul que han compuesto al completo su guardarropa en las últimas semanas, ha sido precisamente este último el que se ha convertido en su color talismán. Y cómo no serlo, si va a la perfección con el anillo de compromiso que recibió en el 2010 del Príncipe William, una entrañable herencia de la Princesa Diana.

Éste ha sido un día agitado para los Duques de Cambridge, quienes en el mismo día que celebran el cumpleaños del Príncipe Carlos, realizaron una visita a South Yorkshire. Primero, asistieron al nuevo Composites Technology Centre de McLaren Automotive, para más tarde hacer una parada al hostal de Centrepoint, de la caridad de la que el Príncipe es patrón desde el 2005.

Para esta ocasión, la Duquesa eligió reciclar de su guardarropa un vestido azul zafiro de Eponine London con un diseño inspirado en los años 50s. La primera ocasión en la que Kate lució esta pieza fue en enero del 2017 y tiene una silueta muy similar a la de los otros vestidos azules que ha reciclado en las últimas semanas. A juego con su vestido, Kate llevaba los zapatos modelo Malory de Rupert Sanderson en azul marino, los cuales están disponibles en línea por 475 libras esterlinas (alrededor de $12,588 pesos mexicanos).

Como complementos, Kate lució sus aretes de zafiros y diamantes combinados con su reloj Cartier Ballon Bleu. El detalle final estuvo en su bolso clutch modelo Panama de la firma Smythson en piel azul marino con un precio de 450 libras esterlinas (alrededor de $11,925 pesos mexicanos). Su elegante lob con las puntas hacia adentro y un maquillaje natural fueron los últimos toques de este look.

A pesar de su estilosa elección, Kate no tuvo problema en ponerse un mandil y junto a William trabajar en la cocina del hostal de Centrepoint. Amante de la cocina -tanto que en su primera navidad con la Reina Isabel le regaló uno de sus platillos-, la Duquesa dio gala de su habilidad con el cuchillo. Aunque pasaban unos buenos momentos con las personas sin hogar que manejan la cocina, los Duques terminaron su cita en helicóptero, ya que su complicada agenda incluye esta noche una gran fiesta con los miembros de las Casa Reales de Europa para celebrar el cumpleaños del Príncipe Carlos.

