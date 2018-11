¿Por qué Meghan Markle no compartió balcón con la Reina y Kate Middleton en el Remembrance Day? Para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, la Duquesa de Cambridge y Cornualles compartieron balcón con la Reina Isabel II en su papel de futuras consortes

Como cada año, la mañana de este domingo la familia real británica se reunió para celebrar el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Portando con honor las amapolas que representan las flores que brotaron de los campos arrasados de Flandes vimos reunidas a la Reina Isabel II, a la Duquesa de Cambridge y a la Duquesa de Sussex, por primera ocasión, desde que Meghan Markle y el Príncipe Harry anunciaron que están esperando a su primer hijo.

Vestidos todos de negro, para rendir tributo a los caídos en este conflicto bélico, los miembros de la familia real honraron la memoria de quienes pelearon en esta guerra. Como ocurrió anoche en el Festival del Recuerdo, las esposas de los príncipes William y Harry robaron cámara. En primer lugar, por ser el debut de Meghan Markle en un acto conmemorativo y, en segundo, por el hecho de que la Duquesa de Sussex no compartió balcón con la Reina Isabel II y las Duquesas de Cambridge y Cornualles.

El detalle de ver a Camila Parker y a Kate Middleton junto a las Reina hizo que todos se preguntarán, ¿dónde está Meghan Markle? Resulta que la esposa del Príncipe Harry apareció en otro balcón al lado de la esposa del Presidente Alemán, Frank-Walter Steinmeier. Probablemente Meghan hubiera podido compartir balcón con Kate Middleton; sin embargo, la Duquesa de Cambridge tomó el lugar, junto a la Reina, ante la ausencia del Duque de Edimburgo, retirado de los actos públicos desde agosto de 2017.

Tanto la Duquesa de Cambridge como la de Cornualles ocuparon ese lugar en calidad de futuras consortes, de ahí que Meghan no haya podido aparecer con ellas. Mientras sus esposas presenciaban la ceremonia desde los balcones, los Príncipes Carlos, William y Harry participaban en el homenaje que, por primera ocasión, contó con la presencia del mandatario germano.

Como ocurre en todas sus apariciones públicas, los looks de Kate y Meghan han sido analizados con lupa y, como siempre, no han decepcionado. La Duquesa de Cambridge asistió al servicio dominical con un abrigo personalizado de Alexander Mcqueen, diseño con una clara inspiración militar, con cuello blanco y detalles rojos en piel, en las hombreras, además de los botones con relieve. Combinó el abrigo con el sombrero Abney de la firma Lock & Co, accesorio que complementó con unos aretes de Cassandra Acicate (los mismos que utilizó el día del bautizo de Príncipe Louis). También la vimos lucir el broche Women Of The First World War de la legión británica, disponible a la venta por 29.99 euros (poco más de 650 pesos).

Por su parte, Meghan eligió un abrigo negro con corte en el hombro y un sobrio tocado a juego de terciopelo, la vimos con luciendo un recogido en el cabello y un maquillaje muy natural. Además llevó una flor roja de papel que representa los familiares que lucharon y murieron en la Primera Guerra Mundial.