El Príncipe William, ¿padrino del bebé de Harry y Meghan?

A pesar de que apenas está en el segundo trimestre de embarazo, el bebé de Meghan Markle y el Príncipe Harry comienza a ser blanco de especulaciones. Aunque todavía faltan varios meses para su llegada en la primavera del 2019, se comienzan a barajear nombres para las personas que serán nombrados sus padrinos. Y, por supuesto, el nombre del Príncipe William no podía faltar en esta codiciada lista. Cómo no estarlo, si pocos hermanos se dejan ver tan cercanos como Harry y William, tanto, que a pesar de que no es muy común, los dos fueron padrino del otro en el día de sus respectivas bodas.

VER GALERÍA

A pesar de las especulaciones, se considera casi imposible que esto suceda y es que se espera que Harry y Meghan sigan los pasos de los Duques de Cambridge. Platicando con HELLO!, el blogger Tea Time with the Cambridges explicó: “Si Harry y Meghan siguen a los Duques de Cambridge en no elegir hermanos como padrinos, entonces no creo que William sea elegido como padrino. Pienso que William y Catherine pensaron que para los padrinos de sus hijos elegirían a amigos cercanos y familiares que estarán en sus vidas pero no serán los tíos del bebé. Así el bebé tendría un sistema de apoyo más grande. Pero tampoco es poco común que los hermanos sean elegidos como padrinos. Por ejemplo, el Príncipe Andrés es padrino del Príncipe Harry y de Zara Tindall. Al final de cuentas, es solo un juego de esperar para ver qué deciden Harry y Meghan para los padrinos de su hijo”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Por qué los hijos del Príncipe William y los del Príncipe Harry no van a tener el mismo apellido?

¡Por fin conocemos el nombre del bebé de William y Kate!

Por su parte, Harry es padrino de muchos de los hijos de sus amigos, incluidas las damitas de su boda, Florence van Custem, de tres años, y Zalie Warren, de dos. Mientras que Meghan es madrina de los hijos de su mejor amiga Jessica Mulroney, Ivy, de cuatro años, y los mellizos, Brian y John, de siete, también parte del cortejo nupcial de la boda real.

Que si consideras precipitada la plática sobre los padrinos, en Reino Unido ya hay apuestas -tema serio en aquel lugar- sobre el nombre que llevará el bebé. “Los favoritos hasta ahora son Victoria 15/2, James 9/1, después de que se abrieras las apuestas después del anuncio de esta mañana, mientras que Diana, como pasó con las apuestas de los bebés de William y Kate a lo largo de los años, también es popular con 12/1”, dijo el día del anuncio un vocero de la casa de apuestas Betway.

VER GALERÍA