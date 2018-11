Como Cenicienta, Meghan se bajó de sus altos tacones antes de partir de Oceanía Meghan siguió los pasos de la Princesa Diana y Kate Middleton en eventos especiales

Una ceremonia de bienvenida powhiri en Te Papaiouru Marae, Nueva Zelanda, logró lo que ni la playa había conseguido, que Meghan Markle se descalzara. Muy al estilo de la Cenicienta en aquel famoso cuento de hadas, la Duquesa de Sussex se bajó de sus altos tacones para seguir la tradición de sus anfitriones, en el que fuera uno de los últimos compromisos en los que Harry y Meghan participaron durante su gira por Oceanía.

El descanso ha de haber venido bien para la Duquesa que se encuentra en el segundo trimestre de embarazo y es que a pesar de su estado, durante estos 16 días Meghan se mostró siempre estilosa, en la mayoría de las ocasiones con sus altos tacones de Aquazzura, modelo que tiene casi 11 cm de altura. En su visita a la casa Máori, como es tradición, Meghan se quitó los zapatos Manolo Blahnik que llevaba, - también con un tacón de 10.5 cm- y participó respetuosamente en la ceremonia en su honor. En algo muy propio de la esposa del Príncipe Harry, se pudo ver que Meghan no llevaba las tradicionales medias que según cuentan, se encuentran en las reglas no escritas de las mujeres Windsor. Entre estas reglas también se habla del color del barniz de uñas, pero al parecer los pies no están incluidos, pues la Duquesa llevaba un colorido tono carmín en su pedicure en vez del tradicional nude.

Antes de esto, en las ocasiones en las que se podía pensar que Meghan estaría descalza, la Duquesa había elegido otras alternativas para no tener que despojarse de sus zapatos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, ante las bajas temperaturas, hizo su recorrido por la playa usando tenis de Stella McCartney para Adidas. Mientras que mucho se comentó que en su visita a la playa de South Melbourne, lució unas flats eco-friendly en negro de Black Solid para no tener que caminar sin zapatos. De hecho, fue solamente durante el evento que tuvo en la playa Bondi de Sídney que se quitó sus alpargatas Castañer, pero al tener un vestido especialmente largo, casi nadie notaba que se encontraba descalza.

Aunque no pareciera, éste es un gesto muy común de las royals cuando se encuentran en viajes por el extranjero, pues aunque se busca que siempre luzcan perfectas, existen algunos lugares en los que el protocolo requiere despojarse del calzado. La Princesa Diana lo hizo en varias ocasiones, sobre todo en sus compromisos relacionados con la cultura hindú como en su visita al templo Shri Swaminarayan Mandir en junio de 1997, solo dos meses antes de su fallecimiento. La Duquesa de Cambridge ha hecho lo propio, por ejemplo en su visita al museo Gandhi Smriti -lugar en donde Gandhi pasó sus últimos años de vida-, durante su viaje a India.

