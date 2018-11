Kate recicló uno de los vestidos favoritos de su guardarropa

Hace seis meses que se convirtió en mamá por tercera ocasión, pero la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- se ve más guapa que nunca. Para prueba su más reciente aparición en el London’s Imperial War Museum, en vísperas del Armistice Day, donde se le pudo ver reciclando uno de los vestidos favoritos de su guardarropa. De a poco, Kate ha retomado su agenda después de haber tenido un largo permiso de maternidad y si la semana pasada se le veía espectacular en el banquete de Estado en honor a los Reyes de Holanda, esta semana ha pasado de un evento deportivo en el que hasta se animó a jugar un partidito de tenis a esta cita que tuvo un especial significado para su familia.

Para esta ocasión, Kate recurrió a uno de los favoritos de su clóset que solo se ha visto una vez antes. La Duquesa desempolvó un elegante y favorecedor diseño de Jenny Packham en azul marino con mangas tres cuartos y un delgado cinturón en el mismo tono, que acentúa su diminuta cintura. La primera ocasión en la que habíamos visto este vestido fue en septiembre del 2016, cuando los Duques de Cambridge aterrizaron en British Columbia desde Londres. En aquella oportunidad, Kate lo lució con un cuello Peter-Pan que se convierte en un elegante detalle en un discreto escote de espalda, aunque esta mañana esto no se notó al máximo, pues en vez de la melena en un moño alto con fascinator como lo llevó en Canadá, lo lució con la melena suelta con rulos en las puntas.

Al igual que en la primera ocasión que se le vio con este vestido, Kate contrastó el azul real de su vestido con un bolso clutch en nude de Mulberry y zapatos en el mismo tono de su firma de cabecera cuando de calzado se trata, Gianvito Rossi. Esta vez, la Duquesa reemplazó el broche de hoja de maple con el que hizo honor a Canadá en su visita, por uno de amapola en su diseño Women of the First World War, haciendo referencia a las mujeres que perdieron la vida en la guerra con motivo de su visita a este museo.

En su recorrido por el London’s Imperial War Museum, Kate pudo ver tres cartas que su bisabuela recibió cuando sus tres hermanos perdieron la vida en servicio activo en la Primera Guerra Mundial. La Duquesa leyó las cartas de condolencias que las Fuerzas Armadas ofrecieron a su bisabuela cuando en 1917, falleció su hermano Francis, de entonces 31 años, debido a un ataque de bomba. Lionel, el más pequeño de la familia, murió en acción un año antes a los 24 años y Maurice murió en 1915 a los 28 años, por el disparo de un francotirador.

