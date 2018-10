Kate y el estiloso look que le permitió improvisar una práctica de tenis

Aunque aún no empieza el invierno, los aires fríos ya se han dejado sentir en territorios británicos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los Duques de Cambridge cumplan con sus compromisos. El Príncipe William y su esposa Kate asistieron al evento de Coach Core, proyecto de la Royal Foundation, en Essex. Siendo ésta esta una ocasión un tanto informal y con eventos deportivos en su programa, muchos royal fans estaban atentos al outfit que llevaría la Duquesa, quien como siempre, fue muy atinada a la hora de elegir su look y no sólo no decepcionó, sino que dio un ejemplo estiloso para llevar en estos días, que seguramente muchas seguirán.

Kate, quien impactó la semana pasada con una espectacular tiara en la visita de la Reina Máxima y el Rey Guillermo Alejandro, deslumbró en un look cómodo y juvenil, pero no por eso menos estiloso. La Duquesa de Cambridge lució un blazer gris a cuadros de Smythe, con detalles negros en las solapas, cuyo corte acentuó su esbelta silueta. Esta prenda, que dada su versatilidad le podríamos ver a la nuera del Príncipe Carlos en más de una ocasión cuesta unos 795 euros, lo que sería poco más de 18 mil pesos, nada mal para un básico. La royal de 26 años combinó dicha pieza con un jersey negro de cuello alto, y unos jeans entubados en el mismo tono, estilizando aún más su espigada figura.

Y como para este evento Kate quería estar cómoda, apostó por sus confiables botas negras de Russell & Bromley, un modelo perfecto y versátil por sólo 295 euros (6 mil 700 pesos). En cuanto a accesorios, la Duquesa lució unos pendientes con topacios blancos y diamantes de Kiki, que no se le habían visto antes, aunque tiene un par similar. Estas joyas cuestan unos mil 400 euros (poco más de 31 mil pesos). Fiel a su estilo, la esposa del Príncipe William se inclinó por un peinado y maquillaje discretos. Llevó el pelo suelto y con movimiento, mientras que en sus ojos optó por un suave efecto ahumado y los labios en un tono muy natural, sin embargo, su cálida sonrisa fue su mejor accesorio.

Durante su breve viaje a Essex, la pareja real convivió con participantes y graduados de este plan y charlaron con ellos sobre como éste proyecto está involucrando a la comunidad local en el deporte. Sin embargo, siendo los Duques amantes del deporte, no pudieron evitar participar en algunas sesiones de entrenamiento, incluyendo tenis y atletismo. Sin duda Kate tenía contemplada la posibilidad de unirse a estas actividades, por ello eligió un outfit estiloso pero también cómodo, aunque sí tuvo que despojarse del blazer cuando tomó la raqueta y se sumó a la práctica.

La semana pasada, durante la visita de los reyes holandeses, Kate impactó con un atuendo con el que homenajeó a su difunta suegra. Y es que la Duquesa eligió usar la Lover’s Knot Tiara, conocida internacionalmente como la tiara de la Princesa Diana, misma que combinó con el collar que el Rey Edward VII compró como regalo de bodas para su esposa, Alexandra de Dinamarca, en 1863. Estas impresionante joyas se complementaron perfectamente con el impresionante vestido azul de Alexander McQueen que lució en tan importante evento.

