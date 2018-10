¡Oops! El faux pas de Meghan al olvidar quitarle la etiqueta a su vestido

76 eventos en 16 días, en cuatro países diferentes, pueden confundir a cualquiera, por lo que el faux pas de Meghan Markle ha sido completamente comprensible. Y es que al bajar del avión que llevó a la Duquesa de Sussex y al Príncipe Harry a Tonga, la futura mamá apareció con un elegante vestido que tenía todavía puesta la etiqueta de compra. Aunque el detalle no se notaba a simple vista, los seguidores de la moda de la Duquesa no pudieron evitar hacerlo evidente a través de las redes sociales.

El look en cuestión -y la prenda del ‘pecado de la moda’- fue un elegante vestido midi con detalles florales en carmín de la firma Self Portrait que se puede conseguir por 400 libras esterlinas (alrededor de $10,600 pesos mexicanos). Con una silueta tradicional, este vestido dejó ver que la pancita de Meghan es mucho más pequeña de lo que se había pensado con los otros diseños que ha usado en los últimos días, y la elegante premamá lució radiante gracias al vivaz color que eligió para esta ocasión. Era precisamente en la parte de atrás de la falda en donde se podía ver la etiqueta de compra, lo que provocó todo tipo de comentarios, incluso el simpático seguidor que dudó si pensaba regresar el vestido después de usarlo y por eso le había dejado este detalle -por supuesto, en tono de broma-.

Ha llamado la atención este detalle, pues se sabe que cada look que la Duquesa llevará en este viaje ha sido estudiado a profundidad y cuenta con un gran equipo para lucir siempre perfecta. Se dice que para asegurar que nada pase con las prendas, se compran dos ejemplares de cada diseño y de esa manera se trabaja a prueba de accidentes. Pero hay que recordar que Meghan tuvo que cambiar de look en el avión camino a Tonga y que éste fue solo el segundo look que la esposa de Harry lució ese día, siendo el tercero el más importante, al tratarse de un vestido de gala.

Para completar el look, la Duquesa llevaba el mismo clutch azul marino de Dior que llevó en su primer evento del día, aunque en este momento se pudo ver que había sido adaptado especialmente para ella, removiendo la abeja que da nombre a este modelo. Este bolso tiene un precio de 825 dólares (algo así como $16,500 pesos mexicanos). Al igual que el bolso, para hacer más práctico el cambio de look, Meghan lució los mismos zapatos Manolo Blahnik de $12,000 pesos mexicanos en azul marino, pero lo que sí cambió fueron sus joyas. Meghan lució sus aretes de diamantes en forma de hojas de Natalie Marie con un precio de 2,450 dólares australianos (alrededor de $33,834 pesos mexicanos).

