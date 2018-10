En ¡HOLA!: Meghan y Harry, desde Australia con mucho amor

La felicidad no se puede ocultar y es por eso que no había mejor momento para Meghan Markle y el Príncipe Harry para anunciar la espera de su primer bebé que durante la gira de 16 días en la que están viajando por Australia, Tonga, Fiji y Nueva Zelanda. Ésta, su primera visita oficial de larga duración, ha sido la oportunidad perfecta para que la Duquesa de Sussex presuma sus primeros looks premamá y para que las cámaras estén listas para documentar cada instante de su dulce espera. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, las primeras imágenes embarazada en su inolvidable viaje por Australia junto a Harry.

A solo cinco meses de su matrimonio, los rumores sobre la llegada de un nuevo integrante cobraron fuerza durante la boda de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank, cuando la Duquesa se dejó ver con un abultado abrigo de Givenchy. Fue precisamente ahí en donde la pareja compartió las buenas nuevas con la Familia Real y dos días después, para dar el banderazo inicial a su viaje, daban a conocer las noticias al mundo. Una semana y media después, Meghan ya luce su nueva silueta y su felicidad. “¡Estamos emocionados y listos para unirnos al club!”, ha dicho la emocionada pareja. Encuentra todas las imágenes de esta gira prebebé en la edición de esta semana.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

Además esta semana, Carlota Casiraghi ya es madre de su segundo hijo... y es varón. La Reina de España, impactante en Asturias con peinado escultura y vestido joya. Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, siete años de puro amor. Y Miguel Bosé, polémica separación y guerra en los tribunales por sus hijos.

También, el rejoneador Diego Ventura nos recibe en familia, en su casa de Sevilla, antes de volver a torear en México, seis años después. Pippa Middleton y James Matthews, primeras imágenes junto a su bebé recién nacido. Entramos, por primera vez, en la fabulosa casa, en Madrid, de Carla Pereyra y Diego ‘Cholo’ Simeone. Cayetano Martínez de Irujo se sincera a su paso por México. Y la romántica e íntima boda secreta de Karlie Kloss y Joshua Kushner.