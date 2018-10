Duelo de tiaras entre Máxima de Holanda y Kate Middleton

Los banquetes de Estado son el escenario perfecto para vivir una escena digna de un cuento de hadas y esta noche Máxima de Holanda y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, no han decepcionado a nadie en su encuentro en el Palacio de Buckingham. La Reina Isabel ofreció en honor del Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima un banquete como celebración por la primera visita oficial de la pareja a Gran Bretaña -y la primera de un monarca holandés desde 1982, y la noche se vio engalanada por una exclusiva lista de invitados, entre los que destacaron los Duques de Cambridge.

VER GALERÍA

Al saber que se trataba de una ocasión muy especial, Máxima de Holanda partió plaza con una de sus tiaras más espectaculares. Considerada la tiara más llamativa en los Países Bajos, la Stuart Tiara con un diamante principal de 40 quilates. La historia de la pieza comenzó con la compra del diamante mayor por la Reina Mary II, precisamente de Inglaterra, y su esposo William III, y no viajó a Holanda sino hasta la muerte de la pareja y no fue usado en una tiara sino hasta en 1897, cuando la Reina Emma pidió su creación. Por su espectacularidad, puede ser usada de forma completa o en una versión más modesta sin el diamante mayor. Pasaron años antes de que se le viera en público, de hecho, la Reina Beatriz nunca la usó y Máxima no la estrenó sino hasta este año, en su versión más discreta. Ésta es la primera vez en la que se le ve completa en décadas y parece que es en honor a la Reina Juliana que la usó en su propia visita a Gran Bretaña en 1972.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ni la Reina Isabel es inmune al encanto de Máxima de Holanda

La reunión secreta de Kate y William en el Palacio de Kensington, ¿a quién recibieron?

Por su parte, la Duquesa de Cambridge ha vuelto a recurrir a una de sus tiaras consentidas y una de las más queridas por el público por la gran carga sentimental que representa, la Lover’s Knot Tiara, conocida internacionalmente como la tiara de la Princesa Diana. Aunque en realidad se trata de una pieza que pertenece a la Reina Isabel, la persona a la que más se recuerda usándola es a Diana de Gales y ante su fallecimiento, tuvieron que pasar casi dos décadas para que alguien la usara y nadie mejor para hacerlo que Kate, esposa del primogénito de la Princesa.

Aunque suele ser muy discreta en estos eventos, dejando lucir al máximo a los invitados principales, en esta ocasión, la Duquesa eligió un llamativo collar por una razón muy importante. Kate apareció con el collar del juego que el Rey Edward VII compró como regalo de bodas para su esposa, Alexandra de Dinamarca, en 1863. Aunque es parte de las joyas de la Reina Isabel, la persona que más lo usaba era la Reina Madre y la última vez que fue visto en público, fue precisamente en la visita que la madre de la Reina Isabel hizo a Holanda en 1983.

La Reina Isabel y la Duquesa de Cornwall no se quedaron atrás en esta cita. La monarca llevó la Girls of Great Britain and Ireland tiara, considerada su favorita, hecha por Garrard en 1893; mientras que Camila llevó la tiara de Greville.

VER GALERÍA