Por qué la Reina Isabel usó una tiara en su visita a Fiji pero Meghan no

En 1953, la Reina Isabel y el Príncipe Felipe realizaron un viaje histórico a Fiji en una memorable gira de seis meses por los países del Commonwealth. Retomando aquel ejemplo, ahora ha sido el turno del Príncipe Harry y Meghan Markle, quienes en 16 días, visitarán cuatro países, cumpliendo con alrededor de 76 compromisos. Replicando aquella inolvidable imagen que protagonizaron la monarca y su marido, los Duques de Sussex han posado en el balcón del Grand Pacific Hotel para beneplácito de los seguidores de la realeza. Y si se estaba siguiendo puntualmente el ejemplo de Isabel II, llamó la atención que para su compromiso de gala, la Duquesa de Sussex lució muy estilosa pero no llevó tiara como en su momento lo hizo la abuela de su esposo.

VER GALERÍA

Para una ocasión tan importante como ésta, Meghan lució su primer look premamá de gala, con un hermoso vestido de capa en azul de la firma Safiyaa con un precio de 1,095 libras esterlinas (alrededor de $29,017 pesos mexicanos). Para aderezar el look, la amante de la joyería, llevó unos aretes estilo chandelier que según se apunta fueron un préstamo, aunque no se especificó por parte de quién. Y el toque final lo dio un brazalete diamantes que según se supo recientemente, fue un regalo de bodas por parte del Príncipe Carlos para su nueva nuera. Pero entre estos detalles, no se vio una tiara en esta ocasión.

Hay que recordar que desde su boda en mayo pasado, Meghan únicamente ha sido vista llevando tiara precisamente el día de sus nupcias. En 1953, para un compromiso similar al que cumplió la Duquesa de Sussex, la Reina Isabel llevó una de sus tiaras consentidas, la Girls of Great Britain and Ireland, que le fue regalada el día de su boda y está hecha a base de diamantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Todas las imágenes de Harry y Meghan en Fiji

¡Digno de alfombra roja! Meghan Markle impacta con su primer vestido premamá de gala

La razón por la que Meghan podría haberse perdido la oportunidad de llevar una tiara podría ser porque las cenas de Estado son ligeramente menos formales que los banquetes de Estado. Una fuente real dejó saber a HELLO! UK que no se esperaba que la Duquesa usara una tiara, pero que por la importancia del evento vestiría de acuerdo a la ocasión.

Al parecer, se tendrá que esperar más para poder ver por primera vez a Meghan con tiara desde su boda y es que se perderá otra gran oportunidad para eso esta tarde. Con la visita del Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima de Holanda, el Palacio de Buckingham abrirá sus puertas para un banquete de Estado, en el que las royals desempolvarán sus tiaras para lo que será sin duda un festín de piedras preciosas. Pero con Meghan casi del otro lado del mundo, tendrá que esperar una nueva ocasión tan importante como ésta para unirse al club de las tiaras.

VER GALERÍA