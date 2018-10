El Príncipe William revela el tierno detalle que George heredó de la Princesa Diana

Aunque suele ser reservado cuando se trata de hablar de su mamá, en confianza, el Príncipe William ha revelado un curioso detalle que la Princesa Diana comparte con uno de sus nietos. Al parecer, el que hubiera sido su primer nieto, el Príncipe George ha sido comparado en más de una ocasión con Diana de Gales, pero ahora ha sido el Duque de Cambridge, quien ha dado a conocer algo que su madre y su primogénito tienen en común. Fue durante la visita de los chicos de Teen Heroes de la BBC 1 al Palacio de Kensington, que William compartió un curioso detalle de su familia.

“George está practicando baile también, le encanta. Y es como…mi mamá siempre bailaba, amaba bailar. Y es algo que amas, tú haces lo que amas. No dejes que nadie te diga lo contrario, sigue haciéndolo”, se escucha a William decir a uno de los jóvenes galardonados, en un video compartido en la cuenta de Twitter de Palacio de Kensington. Junior, de 14 años, es el campeón de Gran Bretaña en baile callejero freestyle, pero compartió que era bulleado cuando tenía seis años por ser un bailarín masculino, lo que lo obligó a cambiarse de escuela y mudarse de casa. Esto lo llevó a crear su propio movimiento en redes sociales con la campaña #BoysCanDance (los niños pueden bailar), que lo ha llevado a dar discursos tanto en el Parlamento británico como en Downing Street, la residencia del Primer Ministro.

Meet some of the Teen Heroes who will be recognised this afternoon at the @bbcr1 Teen Awards. The Duke and Duchess of Cambridge were honoured to meet them earlier this week at Kensington Palace and hear more about their incredible achievements. pic.twitter.com/l29JGxMOLy