Del look playero al glamour de los tacones, el cambio exprés de Meghan

Si el día comenzaba en Bondi Beach en Sídney, los siguientes compromisos del Príncipe Harry y Meghan Markle eran un tanto más formales, por lo que la Duquesa de Sussex se vio obligada a tener un cambio exprés de look que la dejó muy bien librada. Desde el peinado, el vestido, las joyas y los zapatos, todo cambió en cuestión de minutos para que los Duques pudieran asistir a la Macarthur Girls High School y después encontrarse con el Primer Ministro Australiano. Por si esto fuera poco, durante la tarde, Meghan tuvo un tercer cambio de look para aparecer en el famoso Sídney Harbour Bridge.

El segundo look de este día fue sin duda el más glamuroso. Inspirándose en una de las firmas favoritas de la Duquesa de Cambridge, Meghan recurrió a Roksanda Ilincic para tener un vestido perfecto para esta ocasión. Se trató de un diseño en azul marino con una franja en azul celeste en el ruedo de modelo Athena, con un precio de 1,850 dólares (alrededor de $37,000 pesos mexicanos). Para mantener la elegancia de este look, Meghan dejó de lado las alpargatas que llevó por la mañana y las flats eco-friendly que ha lucido a lo largo del viaje, para aparecer con unos tacones nude de Stuart Weitzman que se pueden comprar por 375 dólares (algo así como $7,500 pesos mexicanos).

Combinando a la perfección con el detalle más vivaz de su vestido, Meghan llevó aretes de topacio de la firma Birks, con un precio de 650 dólares (aproximadamente $13,000 pesos mexicanos). Sorprendentemente, el elemento más costoso de este look fue un brazalete de la línea Birks Rosée du Matin en oro blanco con acentos de diamantes, ésta joya la puedes conseguir por 2,595 dólares ($51,900 pesos mexicanos, aproximadamente).

Fue precisamente con este look que Meghan dio un inspirador mensaje a las chicas de preparatoria de la escuela que visitaron. “Ustedes, chicas, me recuerdan mucho a mí misma cuando crecía. Fui a una escuela para mujeres que también era increíblemente diversa. Pienso que al estar alrededor de tantas jóvenes empoderadas, se convierte en algo que te ayudará a entender el mundo”, reporta New Idea que dijo a las muchachas, “Te da la confianza, y te vuelve articulada. Tienes la intención de en verdad hacer algo para cambiar al mundo, y tienes que mantenerlo”.

Más tarde, cuando se reunieron con adolescentes del programa In League In Harmony, Meghan le dijo a un chico: “Mi primer trabajo fue cuando tenía 14, me acuerdo de sacar la basura, esas cosas. Me dio una buena ética laboral”. Harry no se quedó atrás y dijo a los jóvenes: “Somos tan afortunados de que a cualquier lugar en el que vamos en el mundo, encontramos gente joven como ustedes chicos. Esta abrumadora ola de amabilidad y optimismo y empatía que parece le falta a la gente de las generaciones previas. Es muy emocionante, ¿verdad?”.

