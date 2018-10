El verdadero significado del misterioso anillo del Príncipe Harry

Mucho se especuló que después de su boda, el Príncipe Harry seguiría el ejemplo de su padre y hermano y su abuelo y no llevaría su anillo de matrimonio, pero ahora no solo luce su argolla nupcial sino que en Australia sorprendió al lucir otra vistosa sortija. Lo cierto es que Harry no es extraño a los accesorios, teniendo un especial cariño por un par de pulseras que no se ha quitado en más de una década, pero este nuevo anillo causaba revuelo por ser muy vistoso y lejano al estilo del Príncipe. Se llegó a pensar que se trataba de una señal de la influencia de su mujer, Meghan Markle, quien es una amante de los accesorios, pero ahora se conoce la realidad.

El anillo es nada más y nada menos que uno de los modelos de Oura. Autodenominado, el dispositivo más exacto de sueño y medición de actividad, más que ser un accesorio de moda, se trata de un gadget que se encuentra muy de moda entre los millennials. ¿Cómo funciona? A través de sensores que miden factores como la temperatura del cuerpo durante el sueño, mide el flujo de la sangre y detecta la actividad de tu cuerpo.

Cuando del control del sueño se trata, ayuda porque controla los parámetros de los que había reunido información para asegurar que se consiga la fase REM del sueño, como la temperatura y el movimiento. Además los reportes sobre tu actividad le permiten darte información que puedes utilizar para saber qué necesita tu cuerpo en cuanto a sueño y movimiento. El anillo te otorga una meta de actividad al día para poder conseguir un nivel profundo de descanso. Además, como muchos dispositivos de este tipo, te apoya en cuestiones básicas como contadores de pasos y cuantificación de quema de calorías.

Al parecer, el que Harry llevaba es modelo Heritage que tiene un precio de 299 dólares (alrededor de $5,980 pesos mexicanos), aunque los diseños de este tecnológico accesorio pueden ir hasta los 999 dólares (algo así como $19,980 pesos mexicanos). Se pueden elegir a través de su página oficial, pero se te advierte que por la gran demanda pueden tardar en llegar hasta ocho semanas.

Se cree que la razón por la que Harry ha estrenado este anillo, precisamente en su viaje a Australia, es para poder combatir el jetlag. Y es que hay que recordar que Sídney tiene 10 horas por encima de Londres, lo que no debe ser nada sencillo cuando el Príncipe y su esposa cumplirán con 76 compromisos en solo 16 días.

