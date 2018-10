¿Qué pasará con el viaje de Harry y Meghan después del anuncio de su embarazo?

Este lunes se amaneció con la gran noticia de que el Príncipe de Harry y Meghan Markle están esperando su primer bebé. Las buenas nuevas coincidieron con el inicio de la primera gira de larga duración de los Duques de Sussex, que comienzan una visita de quince días por Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda. La naturaleza de algunos de estos destinos ha hecho que surjan las dudas sobre la posibilidad de que se siga la agenda tal y como se tenía planeada, con una Meghan de más de tres meses de embarazo.

Los cuestionamientos se dieron específicamente sobre Tonga y Fiji, al ser dos países con un riesgo moderado del virus del zika, que se sabe es especialmente peligroso para las mujeres embarazadas. Sobre la posibilidad de que haya un cambio de planes ante esta noticia, la corresponsal de realeza de HELLO! UK, Emily Nash, ha explicado: “Para aquellos que han preguntado, no hay ningún cambio en el programa de la gira y la pareja ha tenido supervisión médica sobre el riesgo de zika en las Islas del Pacífico”. De todas formas, Meghan no asistirá al bosque Colo-i-Suva o al Fiji War Memorial en Suva, pues desde un inicio se anunció que estos serían eventos en los que Harry aparecería en solitario.

De forma habitual se recomienda a las mujeres embarazadas no viajar a las zonas con riesgo moderado del virus que es especialmente peligroso durante la espera. El zika se transmite a través de los mosquitos, no se cura y no hay manera de prevenirlo con medicina. Los adultos no tienen grandes consecuencias al sufrirlo, pero es muy dañino para los bebés durante el embarazo. Se trata de un virus tan fuerte, que a las personas que viajaron a estos países se les pide abstenerse de embarazarse por seis meses después de su regreso.

Según han informado medios locales, el Palacio ha indicado que los Duques han sido muy cuidadosos con este tema, siempre asesorados por médicos expertos en la materia, y tomarán todas las medidas pertinentes para poder continuar con el viaje a pesar del embarazo. Según han anunciado, la pareja recibirá su primer bebé en la primavera próxima, por lo que se calcula que Meghan ha pasado el primer trimestre de su embarazo a casi cinco meses de haber celebrado su boda.

