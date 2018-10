¿En dónde dejaste a Eugenia? A días de su boda, Jack Brooksbank aparece en solitario

Cada vez se acerca más la segunda boda real británica del año y los novios parecen estar listos. La Princesa Eugenia y Jack Brooksbank llegarán al altar de la capilla de St. George en el Castillo de Windsor el próximo viernes 12, y este miércoles, el novio ha disfrutado de una noche con amigos por Londres. El embajador de Casamigos de 31 años, se dejó ver muy relajado y sin nervios prenupciales en el lanzamiento del bar Harry en James Street.

La Princesa Eugenia no acompañó a su prometido este evento en el que se reunió la sociedad londinense. No ha sorprendido la presencia de Jack en esta apertura, pues con una carrera desarrollada en la rama de la industria de la hospitalidad se cree que podría haber asistido como una salida de negocios o apoyando a algún colega o amigo. Hay que recordar que hace años ayudó al lanzamiento del club Mahiki en la cosmopolita ciudad.

Eso sí, se le vio posando muy sonriente en lo que en definitiva es una de sus últimas salidas como un hombre soltero. Aunque no se sabe si el novio tendrá una despedida con sus amigos, ésta noche ha servido como un buen respiro en medio de todas las preparaciones para su grandiosa boda. Será el próximo viernes cuando el joven una su vida a la de la nieta de la Reina Isabel en una ceremonia que será seguida por un almuerzo ofrecido por la monarca para cerrar con una recepción entre amigos. Aunque se ha dicho que podría haber un segundo día de celebraciones, esto no ha sido confirmado hasta este momento.

Aunque Jack tiene un currículum poco habitual para los novios de las mujeres Windsor, la realidad es que con más de ocho años de relación con la Princesa Eugenia, se encuentra bastante cómodo en el círculo de la Familia Real. Eso sí, se sospecha que la Reina Isabel no le otorgará un título nobiliario después de su boda, pues todo apunta a que seguirá siendo simplemente Jack. El lanzamiento de la vajilla conmemorativa del evento ha hecho que algunos seguidores sospechen que no habrá un título para el novio después de ver que la J de su nombre no lleva una corona encima, como suele suceder en estos casos.

Al parecer, esto no tiene ni un poco preocupado al novio que se encuentra listo para contraer nupcias con Eugenia de York.

