¡Por fin! Kate está de vuelta y lo hace con sus fieles botas que la han acompañado por 14 años

Después de lo que ha sido su permiso de maternidad más largo, cinco meses después de recibir al Príncipe Louis y seis de haber dejado la vida pública, la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- ha retomado oficialmente su agenda de trabajo. Pero lejos de las grandes pretensiones y los formales protocolos, Kate ha querido regresar de forma casual y rodeada de niños. La Duquesa vistió la Sayers Croft Forest School y el Wildlife Garden en Paddington, donde se encontró con un grupo de pequeños con los que hizo distintas actividades al aire libre, además de pasar una mañana de lo más divertida en la que las risas no faltaron.

Fiel a su personalidad cálida y sencilla, Kate no recurrió a un carísimo look de diseñador para este día, sino que prefirió sus más cómodas opciones. Como suele hacer en las actividades al aire libre, la Duquesa llevó sus pantalones estilo biker en café de Zara, combinados con una blusa blanca de polca dots negros de Joseph con un precio de 395 libras esterlinas (alrededor de $10,468 pesos mexicanos), suéter de cashmere gris y una chamarra en verde de Fjällräven, la famosa firma sueca para la intemperie, de 175 libras esterlinas ($4,638 pesos mexicanos, aproximadamente).

Por supuesto, el punto focal de su look tenían que ser sus botas Penelope Chilvers, las cuales la han acompañado a lo largo de su vida. El par que tiene un precio de 475 libras esterlinas (alrededor de $12,590 pesos mexicanos) ha estado en el clóset de Kate por…14 años. Así como lo lees, parece que la piel española de estas botas las hace toda una maravilla, porque han acompañado a Kate desde que era una joven estudiante en la Universidad de Edimburgo hasta su nueva vida como Duquesa de Cambridge. Las botas han viajado con ella a todos lados, cómo olvidar aquellas imágenes de su caminata de tres horas por las Himalayas, en donde confió en sus queridas botas.

De su look también sorprendió que, al parecer, Kate está volviendo a dejar crecer su melena, la cual cortó cuando anunció su embarazo. Aunque todavía no ha alcanzado su típico largo, ya va en camino, mostrándose en un corte que hasta ahora no se le había visto pero que le sienta muy bien.

Al haber pasado sus últimos meses completamente entregada a su faceta como mamá, no ha sorprendido que haya elegido un evento con niños para retomar su agenda. Muy divertida con los pequeños, más de uno le arrancó una carcajada. Además del tierno momento que protagonizó cuando a su llegada, cuando un par de niñitas corrieron a abrazarla efusivamente.

