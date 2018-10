¡Lady Di estaría orgullosa! El Príncipe William y su emotiva visita a Kenia

¡Un gesto que sin duda conmovería a Lady Di! El Príncipe William volvió a demostrar el carácter sencillo, altruista y alegre que sin duda heredó de su madre durante su viaje más reciente a Kenia, en donde no solo provocó más de una sonrisa gracias a los regalos que llevó a una comunidad de este lugar, sino por sorprender con su espontaneidad… ¡y ponerse a jugar futbol con ellos!

El Duque de Cambridge viajó hasta África como parte de su tour en defensa de la fauna, misma que lo llevó a visitar la comunidad de Laikipia, a la cual llegó en un helicóptero, luciendo un uniforme militar así como la sonrisa tan grande y carismática que tanto lo caracterizan a él -y también un sello distintivo de la Princesa Diana en su momento-. Ahí, el royal de 36 años platicó con el Primer Batallón de la Guardia Irlandesa, riendo a cada oportunidad que tenía.

Tras esto, William visitó una primaria de este lugar, escuchando los cantos al ritmo de Hakuna Matata de los estudiantes, quienes sorprendieron con sus voces así como talento al Príncipe, quien también aprovechó para escuchar las historias así como vivencias de cada uno de los peques –algunos con vestimenta típica de la región-.

Eso sí... el Príncipe demostró que siempre se debe llevar un obsequio a cualquier lugar que se visita, sorprendiendo tanto a niños como adultos con balones así como camisetas de futbol, las cuales dio de mano en mano, no sin antes agradecer el tiempo así como atenciones que todos tuvieron para él. Esta acción conmovió a más de uno, quienes no dudaron en abrazar a William, un gesto que el Príncipe no dudo en corresponder mientras sonreía y veía al horizonte, luciendo de lo más emocionado por este instante.