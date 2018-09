El bochornoso momento del Príncipe Harry con Malala

Siempre amable y cálido, el buen humor del Príncipe Harry lo puede meter en problemas de vez en vez. A pesar de que es el miembro de la Familia Real británica más relajado cuando del protocolo se trata, suele ser muy cuidadoso de sus modos, aunque como a todos, se le pueden salir de control algunas situaciones como cuando conoció a la joven activista, Malala Yousafzai. Aunque el encuentro tiene ya un par de años, hasta ahora se ha sabido qué pasó tras bastidores cuando el sexto en la línea de sucesión pasó un bochornoso momento con Malala.

El simpático encuentro se dio en el 2014, durante el We Day en la Wembley Arena, cuando Harry dio un discurso sobre el empoderamiento de la juventud. Entre los presentes estaba Malala, quien aunque entonces era apenas una jovencita de 17 ya era conocida en todo el mundo gracias a que heroicamente había defendido los derechos a la educación de niñas que como ella eran limitadas por el Taliban. Ha sido el co-fundador del evento, Craig Kielburger, quien ha narrado esta anécdota a HELLO! en la que queda claro que la calidez de Harry, en ocasiones, puede meterlo en aprietos.

“Aquí está una divertida pero verdadera historia. Tuve el honor de presentar al Príncipe Harry con Malala, la joven que, por supuesto, enfrentó al Taliban. Estábamos en el backstage del We Day London. Malala, Su Alteza Real, se conocieron. El Príncipe Harry puso su brazo sobre Malala para la foto y fuertemente, desde el rincón, se escuchó a la mamá de Malala gritar en Urdu: ‘No, no, no’ que se traducía a algo como: ‘No la puedes tocar a menos que te vayas a casar con ella’. El Príncipe estaba tan rojo en ese momento, se frotaba las manos al frente, Malala estaba tan avergonzada”, contó Craig.

Por supuesto, al encontrarse tan avergonzados, la foto capturada no podría haber sido más incómoda. “Posaron como dos adolescentes, no se tocaban, en una línea, como si se alistaran para el baile escolar. El sueño de toda jovencita, y yo creo que al Príncipe nunca le había dicho que no podía poner su brazo sobre alguien”, agregó Craig, que aunque describía un momento incómodo también lo definió como: “Increíblemente dulce y entrañable”.

Nadie puede culpar a Harry por querer ser cariñoso al momento de saludar a alguien, de hecho es muy conocido por sus fuertes abrazos. Uno de los más recordados es el que protagonizó en Sídney con una mujer de 97 años que pasó horas bajo la lluvia esperándolo. Eso sí, tal vez debería pedir permiso a la madre de la afortunada antes de hacerlo.

