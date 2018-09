¿Clases de oratoria para Meghan? La conmoción por su nuevo acento

Si ayer era su gesto al cerrar la puerta, esta vez las redes sociales están muy agitadas debido al nuevo acento de Meghan Markle. Y es que, por primera vez desde que se convirtió en la Duquesa de Sussex, Meghan regresó a la televisión y sus seguidores notaron una enorme diferencia en su forma de hablar. Después de haber alcanzado la fama en la serie Suits, su voz es ampliamente conocida, por lo que el que tuviera un nuevo acento en cuestión de meses tomó por sorpresa a más de uno. Su muy comentada participación en el documental de ITV Queen of the World dio mucho de qué hablar, pero sin duda, lo que más llamó la atención fue su nueva entonación.

Al escucharla, el debate no se hizo esperar en redes sociales. Las opiniones son muchas, desde quienes creen que tiene un caso del ‘Acento de Madonna’, haciendo referencia a cuando la cantante quiere hablar con un tono británico a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Otros apoyan la teoría de que al ser actriz, para ella es muy natural el adoptar los gestos y costumbres de quienes están cerca de ella, en este caso, el acento con el que habla su nueva familia.

La hipótesis que más fuerza ha cobrado en la red es que Meghan podría haber tenido un entrenador de oratoria, pues su forma de hablar es mucho más modulada de lo que era antes, al más puro estilo de la Duquesa de Cambridge. Esto podría estar reforzado por el discurso que dio en su primer evento como anfitriona en el Palacio de Kensington, cuando se le vio dando un discurso de forma muy natural sin apoyarse en notas escritas y moviendo enfáticamente las manos constantemente.

