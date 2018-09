Meghan, en tacones hasta para jugar a la pelota

No sin mis tacones, parece ser el lema de la Duquesa de Sussex y es que hasta para los compromisos más casuales, Meghan Markle se sube a sus zapatos altos y deslumbra con su estilo. El Príncipe Harry y su esposa asistieron a la ceremonia de premiación a jóvenes entrenadores en la Loughborough University. Sonrientes y enamorados, los Duques de Sussex no dudaron en integrarse a algunas actividades deportivas que se estaban llevando a cabo, sin importar que Meghan llevaba unos altos tacones que ha demostrado, domina a la perfección.

Para esta ocasión, Meghan eligió una elegantísima blusa estilo péplum acentuando la cintura con un delgado cinturón en azul marino –que parece ser uno de sus colores predilectos- de Oscar de la Renta con un precio de 1,636 libras esterlinas (alrededor de $43,354 pesos mexicanos). A juego, llevaba unos pantalones de Altuzarra, disponibles por 795 dólares (algo así como $15,900 pesos mexicanos) y unos altísimos zapatos en el mismo tono, al parecer de Aquazzura con un precio de 565 euros (aproximadamente $13,277 pesos mexicanos).

En una novedad que no se le había visto lucir desde su boda con el Príncipe, Meghan llevó la melena suelta completamente alisada. Aunque suele apostar por los chongos bajos o el pelo suelto con rulos en las puntas, hoy siguió el tema de su guardarropa que buscaba acentuar su alargada figura, con el pelo liso. En cuanto al maquillaje, prefirió la simpleza de una sombra neutra, fuerte delineador negro y lipstick nude para contrastar con su guardarropa.

A pesar de su look, Meghan no lo dudó cuando fue invitada a lanzar algunas pelotas con los entrenadores de la universidad. En lo que seguramente fue una excepción, la Duquesa entró a la duela con sus stilettos y entre risas, intercambio algunos pases de balón, algo que se le había visto hacer antes en un evento de su época como actriz, acompañada de su amiga Serena Williams.

Ésta no es la primera vez en la que Meghan sorprende al llevar altos tacones en escenarios complicados. Hace un par de meses, durante su primer viaje oficial a Irlanda, se aventuró a caminar por el pasto de una cancha que visitaron en tacones, ni tarda ni perezosa continuó con la travesía en una de las empedradas calles de la ciudad. Antes, también durante un entrenamiento de Invictus Games sorprendió al aparecer con un look casual en el que llevaba hasta una polo de la organización de su marido, con todo y sus altos tacones. Se cree que esto es para no acentuar la diferencia de estaturas que tiene con Harry, aunque hasta el momento bien podría ser una decisión personal.

