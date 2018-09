¡Con las manos literalmente en la masa! Harry fue descubierto ‘robando’ bocadillos en el evento de Meghan

Si se trataba de un evento de cocina, ¿por qué el Príncipe Harry no podría degustar las delicias que se prepararon? Aunque suele ser el miembro más espontáneo y casual en los eventos oficiales, Harry hace un esfuerzo siempre por mantenerse dentro del protocolo, pero el hambre es el hambre. Por lo menos así lo dejó ver en la comida por el lanzamiento del libro Together: Our Community Cookbook, proyecto de Meghan, cuando fue cachado por un reportero ‘robándose’ unos bocadillos cuando pensó que nadie lo estaba viendo, regalando un simpático video en el que literalmente lo cacharon con las manos en la masa.

El periodista de ITV Chris Ship cachó al Duque de Sussex separándose del grupo cuando se estaban haciendo las despedidas. Muy sigiloso, el sexto en la línea de sucesión se acercó al plato de samosas –una especie de empanadilla triangular típica del sur de Asia- y tomó una discretamente. Poniendo las manos detrás de su espalda, pensó que nadie se había dado cuenta de que llevaba un bocadillo para comer más tarde, pero como ya tendría que saber Harry, las cámaras siempre están detrás de él. Al verse descubierto, al guapo pelirrojo no le quedó más que reír hacia las cámaras.

Hasta ese momento, Harry se había mantenido en perfecta conducta, dejando que fuera su esposa quien brillara al máximo en su primer evento como anfitriona en el Palacio de Kensington. Sumando a la presión del día, Harry tenía sobre él la mirada de su suegra, Doria Ragland, quien viajó desde Los Ángeles a Londres para poder acompañar a su hija en este importante momento en su nueva vida como Duquesa de Sussex.

I could be wrong but I reckon we’ve caught Prince Harry red handed stealing some samosas from the Meghan’s ‘Together’ cookbook event they were at today!! Have a watch... #HubbCommunityKitchen @KensingtonRoyal pic.twitter.com/3BWd0TYqj8