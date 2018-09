¿Quién es la próxima novia de los Windsor? –y su prometido que salió con Pippa-

Se dio el anuncio de una nueva boda en la familia Windsor en los que sin duda son los meses de más nupcias en palacio. La hija del Príncipe y la Princesa de Kent, Lady Gabriella Windsor, anunció el día de ayer su compromiso con Thomas Kingston, otro célebre personaje de la sociedad británica; y aunque pareciera que conocemos a toda la familia de la Reina Isabel, todavía hay algunos nombres de los que poco se sabe, como la guapa novia. Con muchas expectativas por la que será la tercera gran boda de la familia en los últimos meses, surge la duda, ¿quién es Lady Gabriella?

VER GALERÍA

Ella, como es conocida por sus más cercanos, es la 51° en la línea de sucesión al trono, por detrás del primer círculo de los Windsor, su padre, su hermano mayor –Lord Frederick Windsor- y sus dos sobrinas mayores, Maud e Isabella Windsor -se cree que Maud será parte del cortejo de la Princesa Eugenia y es compañerita de la escuela del Príncipe George-. Gabriella es hija de uno de los primos de la Reina Isabel, el Príncipe Michael of Kent, lo que significa que es bisnieta directa del Rey George V y la Reina Mary, y aunque alejada de los reflectores ha crecido de forma muy cercana al palacio. Hay que recordar que sus padres, han vivido por años en el Palacio de Kensington.

VER GALERÍA

Los Kent han preferido mantenerse lejos de la vida pública, pero esto no significa que no se les vea de vez en cuando. Es muy común que Lady Gabriella aparezca con su familia en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour, además de ser una asidua asistente al torneo de Wimbledon y al Royal Ascot, además de que año con año cuenta con su invitación al almuerzo que la Reina ofrece en su residencia para dar por iniciadas las festividades navideñas con su familia.

¡No hay dos sin tres! Los Windsor preparan otra boda real para la primavera del 2019

Gabriella estudió literatura en la Universidad de Brown y trabaja como directora senior en Branding Latin America. También escribe en London magazine y tuvo una columna en HELLO! UK, en donde contaba sus encuentros con celebridades. Por su parte, Thomas –el prometido- es el director de Davenport Capital y se dice que antes de comenzar su relación de tres años con Gabriella, salió por un tiempo con Pippa Middleton. Tal vez fue por esa cercanía, que Ella y Thomas estuvieron entre los invitados de la boda de la hermana menor de la Duquesa de Cambridge.

VER GALERÍA

Según compartió la feliz pareja, se comprometieron hace un mes en la Isla de Sark. Adelantaron que la boda se llevará a cabo en la primavera del 2019 y se espera que cuenten con una exclusiva lista de invitados. Aunque ellos no asistieron al enlace de los Duques de Sussex, Gabriella sí estuvo en la de los Duques de Cambridge, por lo que no sería raro que William, Kate, Meghan y Harry estuvieran entre los presentes.

VER GALERÍA