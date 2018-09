Meghan y Harry no irán, pero, ¿Kate y William estarán en el cumpleaños del Príncipe Carlos?

Apenas hace unos días se daba a conocer que el Príncipe Harry y Meghan Markle no podrán estar presentes en la gran celebración que se tiene preparada por el 70 cumpleaños del Príncipe Carlos, pero ahora ha surgido una nueva interrogante. Y es que más de uno se ha preguntado si el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- podrán asistir al que sin dudas será uno de los festejos más especiales del heredero al trono.

Se espera que William y Kate puedan estar en el concierto por el cumpleaños del Príncipe Carlos el próximo 25 de octubre. Fuentes de HELLO! señalan que el evento está siendo organizado con el apoyo de la Duquesa de Cornwall. La celebración que se llevará a cabo tres semanas antes del verdadero cumpleaños del primero en la línea de sucesión, se realizará en el Palacio de Buckingham y aunque en un inicio se planeaba como una sorpresa para el festejado, ahora ha salido a la luz.

Kate se encontrará reincorporándose de a poco a su agenda oficial después de haber tomado casi seis meses de permiso de maternidad, por lo que su presencia con William no está en duda. Al parecer, esa será una semana especialmente agitada para las Duques de Cambridge, quienes podrían encontrarse entre los anfitriones del Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima de Holanda, que visitarán el Reino Unido en esas fechas.

Al tratarse de una fecha muy especial, se espera que la familia se reúna al completo, aunque por cuestiones de agenda, los Duques de Sussex no podrán estar. Harry y Meghan se encontrarán de gira oficial por Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda. Aunque esto no significa que no hayan celebrado ya con el Príncipe, hay que recordar que solo un par de días después de su boda, aparecieron en su primer acto oficial como marido y mujer en la garden party que se realizó en el Palacio de Buckingham para celebrar al Príncipe Heredero. Además, estarán de vuelta en Reino Unido en noviembre para el cumpleaños del Príncipe, que se conmemorará con una fiesta ofrecida por la Reina Isabel.

Se dice que las invitaciones para el concierto de octubre fueron enviadas la semana pasada. El especial programa incluirá presentaciones de ópera, ballet y una puesta de Shakespeare. Con este evento, se pretende remarcar el compromiso que el Príncipe Carlos con las artes, por lo que están involucrados organismos como el Royal Ballet, el Chorus of the Royal Opera House, así como Greg Doran, el director artístico de la Royal Shakespeare Company.

