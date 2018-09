El emocionante reencuentro de Meghan Markle con su vestido de novia

Pocas cosas son tan especiales como un vestido de novia, sobre todo para una mujer enamorada como Meghan Markle, quien apenas hace unos meses daba el ‘sí, acepto’ al Príncipe Harry en el Castillo de Windsor. A pesar de que ha pasado poco tiempo desde aquel 19 de mayo, Meghan ha tenido ya su primer reencuentro con aquel fantástico diseño de Givenchy que portó para su especial día. Por supuesto, como se puede imaginar, la Duquesa de Sussex no dejaba de ver los detalles de esta pieza que antes de que acabe el año podrá ser visitada por todo el mundo, en la exposición que recordará la gran boda real.

Curiosamente, el momento de este encuentro quedó registrado en un documental que está basado en la Reina Isabel. Queen of the World de ITV, es una pieza en la que se hace un recuento del trabajo de la monarca, no solo en Gran Bretaña, sino también en el Commonwealth. En la primera probadita de este documento se puede ver a Meghan reflexionando sobre el gran día, mientras se hace la preparación del icónico vestido y sus complementos para ser expuestos al público.

“Cincuenta y tres países. Oh por Dios. Nos va a mantener ocupados”, se le escucha decir mientras analiza cada uno de los detalles que se bordaron en el velo de 5 metros de largo en representación de cada una de las naciones que conforman el Commonwealth. Tal como lo hiciera la Reina el día de su boda, Meghan también quiso llevar el día de su boda un recordatorio de este importante papel con el que cumple la Familia Real, pero quiso agregar un par de flores más, una que crece en los jardines del Palacio de Kensington y otra en honor a su ciudad natal, California.

A pesar de que el documental está basado en la Reina y su importante papel a nivel global, se podrá conocer un poco más de ella a través de los ojos de otros miembros de la familia entre los que destacan el Príncipe Carlos, el Príncipe William, la Duquesa de Cambridge, y por supuesto, Harry y Meghan.

Curiosamente, en la escena que se ha dado a conocer, se ve a Meghan llevando una vez más el que en definitiva es su vestido favorito, el famoso Roland Mouret de cuello de barco asimétrico con una fuente de tela en la falda, que ha llevado en un par de colores diferentes en distintas ocasiones.