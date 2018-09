Hasta el Príncipe Harry admite que le tiene un poco de miedo a la Reina Isabel

Es una de las mujeres más emblemáticas de nuestra era. Se ha enfrentado a todo tipo de mandatarios y ha lidiado con el mayor de los decoros con las situaciones, siempre bajo la mirada pública, por lo que no es una sorpresa que la Reina Isabel sea una personalidad un tanto intimidante. La sorpresa viene cuando quien admite que le tiene un poco de miedo es su nieto, el siempre simpático Príncipe Harry, quien a modo de broma ha confesado que hasta él se apanica cuando sabe que su abuela está cerca.

Este divertido comentario fue hecho por el sexto en la línea de sucesión durante un encuentro con un grupo de jóvenes que han ganado una beca en la iniciativa Royal Household Caribbean Hospitality. “Ustedes han pasado más tiempo en el Palacio de Buckingham que yo, y solo han estado aquí dos semanas”, dice ameno el Príncipe en un encuentro que ha quedado registrado en el documental Queen of the World, “¿Se han encontrado ya con la Reina? Si se topan con ella en el pasillo, no se apaniquen, sé que les va a pasar. A todos nos pasa”.

Por supuesto, Harry estaba bromeando sobre su relación con la Reina, quien ha sido especialmente cercana a él y a su hermano desde que los Príncipes eran muy pequeños. Eso sí, el Príncipe Harry ha contado que tiene un problema cuando de su abuela se trata, sus perros. Al parecer, los famosos corgis no han caído ante los encantos de Harry, por lo que de vez en vez lo muerden al encontrarlo, algo que no ha sucedido con su esposa, Meghan, a quien los cachorros han recibido muy bien.

A lo largo de los años, los miembros de la Familia Real han compartido el enorme cariño que le tienen a la Reina y Harry no se ha quedado atrás. “Una vez que estás en el ejército, ella significa para ti mucho más que solo una abuela. Ella es la Reina”, ha dicho en el pesado sobre la madre del Príncipe Carlos. Incluso, en la entrevista por su compromiso, la Duquesa de Sussex hizo referencia al enorme cariño que el Príncipe Harry tiene por su abuela y cómo le ha mostrado esta admiración a través de sus ojos. Eso sí, el Príncipe William ha sido quien ha confesado que tanto él como su hermano son un poco ‘demasiado’ bromistas con su querida abuela.

