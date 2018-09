¿Será ésta una pista del tema que tendrá la boda de la Princesa Eugenia?

Falta poco menos de un mes para la boda de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank, por lo que las especulaciones en torno a ella no se han hecho esperar. Si bien, se han dado algunos datos a cuentagotas, muy al estilo de los Windsor se sabe que los grandes detalles serán revelados hasta el gran día, por lo que no sorprende que todo sea visto como una pista de lo que está por venir. Ahora la gran sospecha viene sobre la temática de la celebración y es que aunque en las bodas reales no suele haber un eje conductor, hay quien cree que ésta podría ser diferente.

Los rumores de que la fiesta por la boda de Eugenia podía tener un tema de feria salió de la nada durante la semana, pero una foto que la Princesa publicó en Instagram hizo que se creyera que la idea no era tan descabellada. En lo que parece fue únicamente una coincidencia, Eugenia se dio una vuelta por el baúl de los recuerdos para compartir un Throwback Thursday en el que se le ve en el Royal Windsor Show de 1994 cuando era apenas una adorable niñita. Disfrutando al máximo de la celebración, una tierna Eugenia de solo cuatro años, aparece comiéndose un algodón de azúcar con mucho entusiasmo.

“ ¡#tbt a los momentos verdaderamente geniales de la vida!”, escribió junto a la imagen. La realidad es que esta fotografía parece no tener relación alguna con los rumores de que Eugenia seguirá los pasos de Chiara Ferragni con una boda estilo feria, pero esto poco importó a sus seguidores que regalaron miles de likes a la imagen.

Ésta no es la primera vez en la que Eugenia decide publicar una imagen del recuerdo, la semana pasada lo hizo con una tierna imagen de su primer día de clases junto a su hermana, la Princesa Beatriz. Pareciera que a la futura novia le encanta recordar los momentos felices de su infancia, pues suele publicar fotografías del pasado en su cuenta de Instagram. ¿Será porque con ellas no se mete en problemas?

Hay que recordar que Eugenia es una de las pocas entre los Windsor que se puede dar el lujo de tener una cuenta de Instagram, al no trabajar de manera formal para la Familia Real. A pesar de esto hay cosas que la pueden meter en problemas, como el día en que compartió una fotografía de su papá en una zona cerrada para el público del Palacio de Buckingham, que según ha contado le implicó una llamada de atención.

