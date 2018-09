Ésta es la razón por la que no veremos a Meghan Markle con lipstick rojo La sencilla razón no tiene nada qué ver con el protocolo pero sí con la personalidad de la Duquesa

Convertida en una de las mujeres más seguidas cuando de estilo se trata, pareciera que Meghan Markle apuesta por un maquillaje natural y muy sobrio, pero esto no siempre fue así. Tratando de ajustarse al complicado protocolo de su nueva posición como la Duquesa de Sussex, Meghan ha tenido que adaptar su estilo, aunque de vez en vez se da una que otra licencia cuando se trata de reglas no escritas. A pesar de esto, tal como sucede con sus uñas, parece que nunca veremos a Meghan con un tono más subido de los nudes que ha llevado en sus más recientes compromisos. Pero, sorprendentemente, su elección de lipstick no tiene nada que ver con la corona, entonces, ¿cuál es la razón por la que no veremos a Meghan con los labios rojos?

VER GALERÍA

Al parecer, todo viene de una decisión personal y es que al ser una persona muy expresiva, no le gusta tener que estarse preocupando por ensuciarse al mover mucho las manos. “La única vez en la que llevó labios rojos, simplemente no se sintió cómoda. Le gusta hablar y no es muy quisquillosa, así que no quiere tener que estarse preocupando por nada”, explicó a People Daniel Martin, quien fue su maquillista por muchos años y se mantiene como un buen amigo de la Duquesa de Sussex.

Que si el rojo no se ve en el horizonte, cómo es el maquillaje de Meghan: “Le gustan los ojos marcados, sus cejas están mucho más definidas ahora pero todavía son con ella. Si lo hace, con lo que experimentaría sería con diferentes tonos, y ahora que está bronceada va a usar colores más cálidos. Pero no va muy lejos de su técnica, es muy meticulosa con su rutina”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así será el viaje de los Duques de Sussex a Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga

¿Camila ha dado a Meghan el mismo regalo con el que dio la bienvenida a Kate a la familia?

Aunque el protocolo real suele ser muy estricto, cuando se trata de lipstick la Reina Isabel es la única que hace sus propias reglas. A pesar de que mucho se dice que es de mala educación pintarse los labios en la mesa, ella es conocida por no tener problema en hacerlo y es que su labial rosado es uno de sus sellos característicos. Aun así, parece que ella es la única que se aventura con un poco de color en los labios. Se sabe que ni Kate ni ninguna otra de las mujeres de la familia llevan la boca en colores brillantes. Esto es algo similar a lo que pasa con sus uñas, algo bien sabido es que una vez convertida en una Windsor tu manicure solo puede ir los tonos más claros del espectro, prefiriendo un tono similar al de las zapatillas de ballet.

VER GALERÍA