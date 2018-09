En ¡HOLA!, todo sobre el histórico debut de Leonor como heredera al Trono de España

La Princesa Leonor de España disfrutó de una emocionante visita a Covadonga en lo que se ha convertido en su primer viaje oficial. Para una ocasión como ésta, no podía faltar a su lado, su hermana Sofía, quien ha sido a lo largo de su vida su gran apoyo. En la edición de esta semana de ¡HOLA!, disponible los jueves en los puntos de venta de costumbre y en su versión digital, todas las fotografías y la información del gran día de Leonor en su debut como princesa.

Después de haber pasado un especial verano en Estados Unidos, Mallorca y la isla de Mikonos, y justo antes de la vuelta al colegio, la Princesa Leonor tuvo este primer evento oficial, que el Rey Felipe describió como ‘un día para la historia’. Los Reyes de España y sus hijas, recordaron la visita de Alfonso XIII y Victoria Eugenia hace 100 años. Aunque no se había documentado de forma pública antes, la familia al completo hizo senderismo demostrando que están acostumbrados a las caminatas de montaña y que doña Letizia siempre va a la cabeza. Entre las fotografías, no puede pasar desapercibida una preciosa imagen en la que se ve a Leonor con una bebé en brazos, ante los gestos más entrañables de la Princesa Heredera y su hermana mayor. No te pierdas ésta y todas las instantáneas de este histórico día en esta edición.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También esta semana, Alfonso Cuarón, invencible. Así es Mollie Gould, la nueva ilusión de «El Sol». Vanessa Huppenkothen, a corazón abierto. Verónica Castro, como nunca. El día que Méxicotembló y se puso de pie. Y Eugenia de York, emoción y nervios, antes de su boda.

Además, Eduardo Verástegui y Kseniya Alexandrova (Miss Rusia 2017), una relación muy especial. Tania Rincón, en familia. E Irina Shayk nos revela el secreto de su cuerpo de diez tras ser madre, sus sueños y retos