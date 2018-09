¿Cuándo será la próxima vez que veremos al Príncipe Louis?

Solo tiene cuatro meses de edad pero parece que tiene una eternidad desde la última vez en la que vimos al Príncipe Louis. La realidad es que fue apenas a principios de julio cuando se le vio muy bien portadito en los brazos de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, durante su bautizo. Con poco más de un mes de nacido, el pequeñito posó para la cámara en las únicas fotos en las que se le ha visto más despierto desde su nacimiento, pero después de esto no se le ha vuelto a ver en público. ¿Cuándo será la próxima aparición del tercer hijo de los Duques de Cambridge?

Desgraciadamente, por su corta edad, no se ven en el horizonte eventos oficiales en los que pudiera aparecer. De hecho, con su mamá en permiso de maternidad por lo menos por lo que resta del mes, se ve un tanto complicado un avistamiento y su edad hace que sea difícil que pueda asistir a la boda de la Princesa Eugenia de York, su tía –aunque se cree que sus hermanos mayores serán parte del cortejo nupcial-. A pesar de esto, hay esperanzas de que se le pueda ver pronto, por lo menos en un retrato familiar.

Durante una sesión de Facebook Live, la corresponsal de Realeza de HELLO!, Emily Nash, explicó: “No hay grandes salidas de las que tengamos noticias para los próximos meses, no hay un Trooping the Colour o algo como eso. Regularmente se les ve alrededor de la navidad, la familia muy a menudo manda tarjetas navideñas o hay alguna imagen de ellos y pienso que podríamos ver a los Cambridge como una familia de cinco. ¡Tal vez usando suéteres navideños!”. Entre las posibilidades que anticipa Emily, hay una que podría ser muy probable: “Por supuesto, el abuelo de los niños tiene un cumpleaños importante muy cerca. El Príncipe Carlos cumplirá 70 el 14 de noviembre así que podría haber una oportunidad de ver a la familia reunida, quién sabe. Hay reportes de una gran fiesta, estoy segura de que habrá una gran celebración”.

Que si se siguen los pasos de la Princesa Charlotte, Louis podría dejarse ver un poco antes. La Princesita fue protagonista de unos tiernos retratos cuando cumplió seis meses, por lo que no sorprendería que la Duquesa de Cambridge se volviera a poner detrás de la cámara en esta ocasión. El caso de George fue diferente, pues tal como su padre, participó en un viaje oficial a Australia con muy pocos meses.

A quien sí veremos muy pronto es a la Duquesa de Cambridge, quien no solo estará en la boda de Eugenia, sino que también se reincorporará a su agenda. Se espera que sea en octubre cuando retome sus actividades y aunque no hay una fecha confirmada, la visita de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda a finales de octubre podría ser el pretexto perfecto para una aparición.

