¿Camila ha dado a Meghan el mismo regalo con el que dio la bienvenida a Kate a la familia?

Nunca es fácil llegar a una nueva familia, sobre todo cuando se trata de la de los Windsor. Hace apenas unos meses, Meghan Markle se unió a la Familia Real británica, al casarse con el Príncipe Harry, y desde entonces se le ha visto completamente integrada. Hace siete años, la Duquesa de Cambridge –Kate Middleton- hacía lo propio, al contraer matrimonio con el Príncipe William. En aquel entonces, la Duquesa de Cornwall, entregó a la nuera de su marido un elegante regalo de bienvenida, ¿habrá hecho lo mismo con Meghan?

El bonito detalle de Camila fue un brazalete de oro con un dije grabado con sus dos monogramas, la C de Catherine acompañada con una tiara y la C de Camila junto a una corona. Dos meses después de su boda, Kate lució por primera vez el regalo de la esposa del Príncipe Carlos, durante una visita a Windsor. Al parecer, la Duquesa de Cambridge quedó encantada con el presente, pues solo dos días después, volvió a llevarlo en un partido de polo. Desde entonces, se ha convertido en uno de sus favoritos, sobre todo porque representa el fuerte lazo que tiene con Camila. Hay que recordar que para darle una bienvenida ‘no oficial’, la Duquesa de Cornwall invitó a Kate a comer al restaurante Koffman en el Berkeley Hotel antes de su boda, en una amena reunión en la que también estuvieron Pippa Middleton y Laura Lopes, la hija de Camila.

Con esto en mente, han comenzado los cuestionamientos sobre la posibilidad de que la esposa del Príncipe Carlos hubiera dado un regalo similar a Meghan en mayo pasado. Como se sabe, unos días después de su boda, se reveló el propio monograma de Meghan como Duquesa de Sussex, en el que se puede ver una M con una tiara, de forma muy similar al de Kate.

Desgraciadamente, hasta el momento esto ha sido una incógnita, pues Meghan no ha lucido en ninguno de sus eventos la famosa pulsera. Eso sí, no ha quedado duda de la bienvenida que Camila ha dado a la nueva esposa del Príncipe Harry. Solo hay que recordar el primer evento oficial de Meghan como Duquesa de Sussex, en donde estuvo acompañada por Camila, con quien mostró una complicidad muy cercana y natural. También se dice que tiene una especial relación con el Príncipe Carlos, quien la entregó en el altar cuando su padre no pudo hacer el viaje a Windsor en mayo pasado. ¿Será que pronto veamos el brazalete con una M y una C?

