Por qué al Príncipe William no le encantó este regalo que le dieron para George

Desde que se convirtió en papá, es muy común que el Príncipe William reciba durante sus apariciones oficiales algún regalo para sus hijos. Siempre muy amable, suele comentar algún detalle de agradecimiento y frecuentemente señala que a sus niños les encantará lo que recibieron, aunque hay veces en las que deja ver sus verdaderos pensamientos, de forma muy simpática. Esto sucedió la semana pasada cuando estuvo de visita en Newcastle, cuando a modo de broma respondió que no estaba muy contento con el regalo que recibió, ¿qué fue?

VER GALERÍA

Como ha pasado en otras ocasiones, la gente de Newcastle pensó que era muy buena idea regalar al Príncipe George un jersey oficial del equipo local con su nombre en la espalda y el número tres. Claro, no tomaron en cuenta que el Príncipe William es un ávido hincha del Aston Villa, uno de sus rivales. A modo de broma, William tomó la playera y con cara de desaprobación dijo: “Ay Dios, no sé qué hacer con esto”, después de la broma, sonrió a sus anfitriones y continuó: “Esto es muy amable de su parte”.

VER GALERÍA

Al ser Presidente de la Federación de Futbol, no es extraño que el Príncipe ame este deporte, siendo un apasionado aficionado de su equipo. Aunque el Aston Villa no es muy popular, él ha confesado cómo es que llegó a enamorarse de sus colores. “Hace mucho cuando estaba en la escuela, me obsesioné con el futbol. Estaba buscando clubes. Todos mis amigos en la escuela le iban o al Manchester United o al Chelsea pero yo no quería seguir a los equipos más populares”, explicó en el 2015 a Gary Lineker. “Quería un equipo que estuviera a la mitad de la tabla, que me pudiera dar una montaña rusa de emociones. El Aston Villa siempre ha tenido una gran historia. Tengo muchos amigos que apoyan al Aston Villa y a uno de los primeros partidos de la copa al que fui fue al de Bolton contra el Aston Villa en el 2000”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Por qué los hijos del Príncipe William y los del Príncipe Harry no van a tener el mismo apellido?

El Príncipe William, ¿habrá dado una pista sobre el sexo del bebé real durante un partido de futbol?

Para comprobar lo que ha dicho el Príncipe, solo basta ver las imágenes cuando ha tenido oportunidad de asistir a algún partido de su equipo. Como cualquier fanático, William se enfunda en los colores de su equipo y apoya a los jugadores, entregándose completamente a lo que sucede en el campo de juego. Es por esto que nadie duda que le herede ese gran amor por la camiseta al Príncipe George.

VER GALERÍA