Por qué no veremos fotografías oficiales del primer día de clases del Príncipe George

Esta semana, millones de niños británicos se preparan para regresar al colegio, entre quienes no podía faltar el Príncipe George. Pero si el año pasado, no hubo fotos más tiernas del tercero en la línea de sucesión que en las que se le veía en su primer día de clases en Thomas’s Battersea –su paso a una escuela de niño grande-, este año nos quedaremos con las ganas de ver al primogénito de los Duques de Cambridge volver de vacaciones. Y es que esta vez, la prensa no ha sido invitada a cubrir el especial día para la familia, así que a menos que Kate vuelva a ponerse detrás de la lente y quiera compartir esa imagen, es casi un hecho que no se verá la vuelta a clases de George.

La corresponsal de realeza de HELLO!, Emily Nash, explica por qué: “El tiempo del Príncipe George en la escuela es privado y aunque el Duque y la Duquesa de Cambridge compartieron una imagen de su primer día de clases el año pasado, no lo van a hacer cada año”. Se cree que tal como cuando George comenzó la guardería en Westacre Montessori en Norfolk, cuando los Duques compartieron fotografías tomadas por Kate y en los años subsecuentes no dieron más pista del pequeño en el kínder, ahora pasará lo mismo.

La tradición familiar dictaría que serán contadas las veces que se verá al Príncipe George en su escuela, tal como sucedió con el Príncipe William y el Príncipe Harry, de quienes hay pocos días de clases documentados. Esto significa que pasarán un par de meses antes de que se vuelva a ver en público al Principito.

La próxima fecha en la que se espera que George y Charlotte aparezcan el público, será el 12 de octubre en la boda de la Princesa Eugenia. Aunque nada se ha confirmado, se cree que George y Charlotte serán parte del cortejo nupcial, algo en lo que se han vuelto expertos después de su partición en las bodas de Pippa Middleton y James Matthews y la del Príncipe Harry y Meghan Markle. Quien parece se quedará una vez más en casa será el Príncipe Louis, quien es todavía muy pequeño para participar en este tipo de eventos.

Es precisamente al más pequeño de los niños Cambridge al que no se le ha vuelto a ver desde su bautizo, momento en el que sus hermanos mayores acapararon todas las miradas. Aunque octubre podría parecer muy lejano para una aparición de George y Charlotte, tal vez algún día podrían sorprender como en aquel encantador día de polo que disfrutaron al máximo después del Trooping the Colour.

