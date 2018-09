¿Te imaginas al Príncipe Harry cantando sobre el escenario? ¡Aquí te lo mostramos!

A todos nos ha pasado que al asistir una obra musical no puedes resistir las ganas de cantar como los actores en el escenario. Esto le sucedió al Príncipe Harry, quien al subir al escenario de la puesta en escena Hamilton, no se pudo contener y comenzó a cantar justo antes de dar inicio a su discurso. Ésta era una noche especial, pues el Príncipe y su esposa, Meghan Markle, daban por finalizadas sus vacaciones de verano con la asistencia a esta función que tenía como propósito reunir fondos para su organización, Sentebale.

Aunque para todos fue una sorpresa que Harry comenzara a cantar sobre el escenario, la menos sorprendida fue la Duquesa de Sussex, quien contó que su marido no puede dejar de entonar las canciones de la obra. “La vimos en enero-febrero y él pensó que era increíble”, contó Meghan a Rachel John –una de las actrices de la puesta en escena-, “Harry la amó, era la primera vez que la veía, y ahora, ¡no puede dejar de cantar las canciones!”.

El canto de Harry fue muy breve, pero también muy significativo. El Príncipe decidió entonar las primeras estrofas de You’ll Be Back, canción que en la obra es interpretada por el Rey George III, su tátara-tatara-tatara abuelo en sexto nivel. El más emocionado al escucharlo cantar, fue sin duda, el actor y creador de la puesta Lin-Manuel Miranda, quien acompañó a los Duques a ver la obra. Al ver la reacción de Miranda y las muestras de apoyo del público y actores, Harry solo movió la cabeza y dijo: “Eso definitivamente no va a pasar…Él lo intentó pero le dije que no”, refiriéndose a que no entonaría la canción completa.

Ésta es la primera vez que se escucha la voz de Harry en pleno, aunque en otros eventos de su fundación ha subido al escenario para cantar con algunos intérpretes. Para la pareja de enamorados se trataba de una noche especial, pues no solo daban por terminadas oficialmente sus primeras vacaciones de verano como pareja, sino que también repetían la obra que vieron juntos por primera vez en una de sus citas de enamorados.

En esta ocasión, Meghan eligió lucir un tux dress de la firma canadiense Judith & Charles con un precio de 550 dólares canadienses (alrededor de $8,000 pesos mexicanos) –este era su precio original, aunque en los últimos minutos ha subido a 595 dólares canadienses. Al parecer, Meghan llevaba sus stilettos negros de Stuart Weitzman con el modelo Tippi con un precio de $11,788 pesos mexicanos y un clutch en el mismo color de Jimmy Choo.

