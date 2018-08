En ¡HOLA!, Meghan cumple 100 días de «reinado» como duquesa

Pareciera que fue ayer cuando comenzaron los rumores de que el Príncipe Harry había encontrado el amor. En realidad han pasado ya los primeros cien días de Meghan Markle como la Duquesa de Sussex, en los que se le ha podido ver desarrollarse en este nuevo papel con todo el cobijo de la Familia Real británica. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, hacemos un recuento de los primeros 100 días de Meghan en su nueva faceta como esposa del Duque de Sussex.

Recorre con nosotros todos sus looks y momentos estelares en esta etapa de su vida. Con eventos públicos desde tres días de su boda, estos 100 días han sido vertiginosos para una Meghan que parece tener todas las herramientas para desarrollarse como miembro de una de las monarquías más importantes del mundo. Por supuesto, no podemos dejar de estudiar el estilo de la estadounidense que ha logrado romper con el protocolo de forma airosa. No te pierdas todas las imágenes de los mejores momentos de 100 días de ‘reinado’.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También esta semana, descubrimos a Isabel y Mario en Maldivas, el exótico destino de sus vacaciones de ensueño. Hilary Swank, ganadora de dos Oscar, comparte con ¡HOLA! el fabuloso álbum de su boda de cuento, en un milenario bosque. Las otras novias del otoño, cuatro grandes bodas, cuatro historias únicas. Y Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, su día más triste.

Además, entramos en el fabuloso departamento madrileño de Diana Burillo, la alquimista de la belleza. Lucy Vives, la hija modelo de Carlos Vives, posa desde Nueva Orleans donde estudia Filosofía. Jennifer Garner, el «ángel de la guarda» de Ben Affleck. Otra vuelta de tuerca en el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. Y, así camina hacia el altar la pareja del momento, Justin y Hailey.