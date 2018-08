La única prenda que Kate no ha vuelto a usar desde que se convirtió en royal –y es una mala noticia para Meghan-

Es una de las mujeres más fotografiadas del mundo y en los últimos años se ha convertido en uno de los iconos de moda más seguidos alrededor del mundo, pero lo cierto es que la Duquesa de Cambridge –de soltera Kate Middleton- tiene una que otra restricción cuando de su guardarropa se trata. A lo largo de los años se le ha visto luciendo casi todo, vestidos, faldas, pantalones…hasta pants ha llevado cuando se trata de algún compromiso deportivo, pero hay una pieza de ropa que no ha vuelto a usar desde que se incorporó a la Familia Real británica.

VER GALERÍA

Si bien se ha dicho que a la Reina no le encanta que Kate use cuñas, la Duquesa se da sus licencias de vez en cuando. Pero hay una prenda que ni en sus días más casuales se ha permitido volver a usar, los shorts. De hecho, la última vez que se le vio usando esta prenda en público fue en septiembre del 2008, cuando asistió a una fiesta inspirada en la época disco, en una pista de patinaje. Aquel día decidió echar la casa por la ventana cuando de disfraces se trata, llevando unos mini shorts en amarillo, combinados con una blusa de lentejuelas verde y calentadores. Eso sí, tal vez la Reina aprobaría este look, pues Kate no dejó de llevar las medias que se han convertido en sus fieles compañeras al momento de seguir el protocolo.

VER GALERÍA

La única otra ocasión en la que se le había visto llevando esta prenda fue durante unas vacaciones en la playa, cuando llevó unos shorts blancos a juego con su hermana Pippa. En una versión un poco más clásica, alguna vez se le vio con pantalones negros hasta la rodilla durante una caminata por Londres, algo que ha quedado en el pasado.

Aún de licencia por maternidad, la Duquesa de Cambridge de deja ver junto a la Reina Isabel

Por qué la Princesa Eugenia no puede usar una tiara mientras Meghan y Kate sí

Si hay alguien que no va a estar tan contenta con estos datos es Meghan Markle, pues la nueva Duquesa de Sussex era una amante de los shorts antes de su boda. Solo hay que dar una vuelta por sus fotografías en eventos públicos para ver cómo los combinaba con todo y en todo tipo de ocasiones. Desde las más formales, cuando los llevaba con altos tacones, hasta los días de relajación cuando se decantaba por los de mezclilla. ¿Será que los mantendrá en su clóset?

VER GALERÍA