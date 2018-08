Ladies in red, el encuentro de Brigitte Macron y la Princesa Mary de Dinamarca

Desde que se supo que Brigitte Macron visitaría Dinamarca junto a su esposo, el Presidente francés Emmanuel Macron, muchos anticiparon que habría un encuentro memorable en cuanto a moda se trata. La esposa del mandatario es conocida por ser una de las primeras damas más estilosas. Y así como ella, la Princesa Mary de Dinamarca también es todo un referente del estilo. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que estas dos mujeres coincidirían en el color de sus outfits durante su reunión: ¡rojo escarlata! Esta casualidad provocó que todas las miradas se volcaran hacia ellas.

Invitados por la Reina Margarita II, la Primera Dama y el Presidente de Francia viajaron a Copenhague, la capital de Dinamarca, para abordar temas de interés entre ambos países y participar en un homenaje a los soldados daneses caídos. Todo marchaba de acuerdo a lo esperado, pero ¡oh sorpresa! Cuando Brigitte, de 65 años, y la Princesa Mary, de 46, aparecieron juntas posando junto a la monarca, el Príncipe Federico y Emmanuel Macron, nadie pudo pasar por alto la coincidencia en sus atuendos. Pero aunque ambas mujeres optaron por vestidos del mismo tono, cada una supo llevarlos de acuerdo a su particular estilo.

La esposa del Presidente francés eligió un conjunto de abrigo y vestido a juego de Louis Vuitton, un outfit similar a otros que ya se le han visto con anterioridad en diferentes colores, y no es casualidad que lo use, pues es un atuendo muy elegante, favorecedor y adecuado para los eventos oficiales a lo que suele asistir. ¡Nunca es suficiente rojo! Brigitte, lo sabe bien, por eso llevó un bolso también en escarlata. La mujer del mandatario francés complementó además su look con unos tacones negros en punta, que combinaban perfectamente con los botones de su red coat. Su bolso fue Mientras que en cuanto al peinado, quiso llevar el pelo suelto y con algo de volumen.

En tanto, la Princesa Mary se inclinó por un vestido midi muy femenino de la firma Raquel Diniz, con cuello mao, manga larga abombada y un cinto que destacó su afinada silueta. Este atuendo, con aires vintage, lo complementó con un pequeño bolso de mano también en color rojo. En cuanto al calzado, la esposa del Príncipe Federico, optó por unos stilettos de piel de víbora, los cuales fueron uno de los elementos que marcaron la diferencia con el look de su invitada francesa. Gracias a que llevó el pelo recogido, pudieron notarse sus discretos pendientes, los cuales cedieron protagonismo al prendedor floral que usó.

Con su estiloso encuentro, estas dos mujeres dieron una lección de cómo es posible apostar por el mismo color, -en este caso uno muy fuerte y llamativo- luciéndolo de una forma original y propia de acuerdo al estilo personal. De esta manera, los posados oficiales frente al Palacio de Amalienborg y dentro del mismo se convirtieron en un ejemplo perfecto de dos opciones para llevar el rojo escarlata de la mejor manera.

