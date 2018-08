Aún de licencia por maternidad, la Duquesa de Cambridge de deja ver junto a la Reina Isabel

A raíz del nacimiento del Príncipe Louis, la Duquesa de Cambridge se ha tomado una merecida licencia de maternidad. Y aunque ha tenido algunas apariciones, la esposa del Príncipe William no deja de ser extrañada por los fans de realeza, quienes ansían verla nuevamente en eventos públicos. Y para sorpresa de muchos, Kate se ha dejado ver recientemente y ni más ni menos que con la misma Reina Isabel.

VER GALERÍA

La monarca y la esposa de su nieto, el Príncipe William, fueron captadas por los fotógrafos tras salir de Balmoral en auto para asistir a la iglesia, en el pueblo de Crathie. Aunque se sabía que los Duques de Cambridge habían viajado desde hace unos días a Escocia para visitar a la Reina, no se les había visto, hasta ahora. Y es que, dado que la Kate se encuentra todavía fuera de la agenda oficial, había sido imposible que sus fans la vieran, por lo que ésta ha sido una de las contadas apariciones que ha tenido desde que nació el menor de sus hijos el pasado mes de abril. De licencia o no, la Duquesa siempre se ha distinguido por ser estilosa, y esta no fue la excepción. Para su salida con Isabel II, eligió un traje gris con bies negros, coordinado con un elegante fascinator y el pelo recogido en un moño. Por su parte, la monarca vistió totalmente de azul claro.

VER GALERÍA

Se espera que la Duquesa de Cambridge se presente en eventos públicos hasta el próximo otoño, cuando haya terminado su baja por maternidad. Fue en marzo pasado que Kate asistió a su último compromiso oficial antes de tomarse un descanso, con la llegada del Príncipe Louis en puerta. Sin embargo, pese a la pausa en su agenda, los fans de la esposa del Príncipe William han logrado verla en contadas ocasiones durante eventos familiares, como la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle, el Trooping The Colour y el bautizo del Príncipe Louis el pasado mes de julio, evento en el que por primera vez se les vio como familia de cinco.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Apenas hace unas semanas, los Duques viajaron a la caribeña isla de Mustique con toda su familia para disfrutar de las vacaciones del verano, y hasta ahora, habían disfrutado de unos días de descanso en Anmer Hall, su casa de campo en Norfolk. Sin embargo, dada la privacidad de la que gozan estos lugares, los royals no ha sido captados por los fotógrafos, permitiendo que el Príncipe William, su esposa Kate y sus hijos George, Charlotte y Louis disfruten tranquilamente de su tiempo juntos.

VER GALERÍA