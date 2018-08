Ballet, coro y más tarea, así será el nuevo ciclo escolar del Príncipe George

Con el final del verano llega el regreso a clases y el Príncipe George se está preparando para regresar a Thomas’s Battersea, probablemente el próximo 3 de septiembre. Si el año pasado entraba por primera vez a su colegio de ‘niños grandes’ un poco nervioso, esta vez para entrar a lo que se conoce como Year One, que podría considerarse como el primer año de educación obligatoria en Gran Bretaña. Al ser un poco mayor que en su año de recepción, se espera que el primogénito de los Duques de Cambridge tenga un ciclo bastante más agitado y gracias a que su escuela está muy enfocada en las artes, el deporte y las actividades al aire libre, la agenda de George será bastante entretenida.

Si el año pasado George comenzó con clases de francés, computación, arte, música, drama y ballet, en este nuevo año agregará nuevas asignaturas como ciencia, historia y geografía, además de matemáticas, inglés y educación física. Una mala noticia para George es que en este nuevo año tendrá más tarea y a esto tendrá que sumar 10 minutos de lectura de comprensión todas las tardes. Si el año pasado comenzó a hacer sus pininos en la escritura con dibujos y al aprender las letras, este ciclo se espera que ya comience a escribir palabras completas.

Según el temario para todos los alumnos de este grado en Gran Bretaña, los niños aprenderán los días de la semana, los meses del año, a contar hasta el 20, los colores, su nombre completo y dirección, así como el nombre y dirección de su escuela. Para fines prácticos hay que recordar que George en el colegio no lleva su nombre completo, sino que es conocido como George Cambridge y ése será el nombre que aprenderá a escribir.

Para este momento se espera que George ya sepa algunas palabritas en francés, pero este año no solo incluirá canciones en este idioma, sino que también actuará algunos cuentos, para ayudar con su pronunciación. Y el Principito no solo actuará en francés, sino que todas las semanas tendrá una clase de 40 minutos de teatro y otra más de música. Como alumno de Year One, George podrá integrarse al coro del colegio, que para su suerte, no tiene como requisito una audición. Si esto no es suficiente para su lado artístico, las clases de ballet son obligatorias en este grado. Por 35 minutos a la semana, el Principito bailará a ritmo de un pianista en vivo. Y esto es solo una probadita de todas las clases a las que George se enfrentará en este nuevo año escolar.

