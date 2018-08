Buenas noticias para los fans de la Duquesa de Cambridge, hay una manera en la que pueden contactarla

Tras el nacimiento del Príncipe Louis, la Duquesa de Cambridge se ha tomado una merecida licencia de maternidad. Y aunque ha tenido algunas apariciones, la esposa del Príncipe William no deja de ser extrañada por los fans de realeza, quienes ansían verla nuevamente en eventos públicos. Sin embargo, hay una manera en la que los seguidores de Kate pueden contactarla, y no, no se trata de las redes sociales, sino de una forma más bonita y tradicional: ¡por correspondencia!

La cartas son la única forma en la que se puede contactar a la Duquesa de Cambridge, las cuales de acuerdo a la edición británica de HELLO! online deben enviarse dirigidas de la siguiente forma: Duque y Duquesa de Cambridge, Clarence House, Londres, SW1A 1BA. Y aunque el Príncipe William y su esposa viven en el Palacio de Kensington desde hace tiempo, el sitio web oficial de la Familia Real británica indica que la correspondencia debe enviarse a la residencia del Príncipe Carlos y de su esposa, la Duquesa de Cornualles.

Aunque seguramente la Duquesa, al igual que los demás miembros de la realeza británica, recibe muchas cartas, siempre existe la posibilidad de que los fans obtengan una respuesta, al menos de los portavoces de la pareja real. Para ello es de suma importancia que los seguidores de los Duques de Cambridge escriban su propia dirección en la correspondencia. De acuerdo a HELLO!, usualmente quienes escriben al Príncipe William y a su esposa Kate reciben como réplica una tarjeta de agradecimiento con un mensaje del Palacio de Kensington.

Se espera que la Duquesa de Cambridge se presente en eventos públicos hasta el próximo otoño, cuando haya terminado su baja por maternidad. Los observadores reales no deberían esperar ver a Kate en ningún compromiso real oficial hasta el otoño. Fue en marzo pasado que Kate asistió a su último compromiso oficial antes de tomarse un descanso, con la llegada del menor de sus hijos en puerta. Sin embargo, pese a la pausa en su agenda, los fans de la esposa del Príncipe William han logrado verla en contadas ocasiones durante eventos familiares, como la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle, el Trooping The Colour y el bautizo del Príncipe Louis el pasado mes de julio, evento en el que por primera vez se les vio como familia de cinco.

Apenas hace unas semanas, los Duques viajaron a la caribeña isla de Mustique con toda su familia para disfrutar de las vacaciones del verano, y justo ahora, están pasando unos días en Anmer Hall, su casa de campo en Norfolk. Sin embargo, dada la privacidad de la que gozan estos lugares, los royals no ha sido captados por los fotógrafos, permitiendo que el Príncipe William, su esposa Kate y sus hijos George, Charlotte y Louis disfruten tranquilamente de su tiempo juntos.

