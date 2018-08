¿Por qué el primer día de clases del Príncipe George será muy diferente este año?

Aunque el verano aún no termina, ya cada vez falta menos para que muchos regresen a casa a continuar con sus deberes cotidianos. Probablemente sea algo que el Príncipe George tenga muy presente, pues en unos días más regresará al colegio. El año pasado este pequeño royal acaparó todas las miradas cuando se presentó por primera vez en su su escuela Thomas's Battersea, en Londres, de la mano de su padre, el Príncipe William. Sin embargo, en esta ocasión las cosas serán un poco distintas.

¿Qué será distinto en este inicio de curso para George? De acuerdo a la edición británica de HELLO! en su versión online, el Príncipe de 5 años de edad llegará a su escuela sin toda la atención mediática que tuvo el año pasado, cuando acompañado de su padre, el Duque de Cambridge, arribó a su colegio, bajo la mirada de decenas de reporteros y fotógrafos que no podían dejar de capturar el memorable momento en la vida del heredero al trono británico. Como para cualquier niño, la transición que vivió el mini royal al pasar de la guardería Westacre Montessori School a la “escuela de grandes”, no fue fácil.

Pero hay otro motivo, seguramente el más importante, que alentará al Príncipe George en su primer día de clases el próximo mes de septiembre: ¡su mamá! El año pasado, la Duquesa de Cambridge no pudo acompañar a su primogénito en tan importante momento, debido a que por su embarazo del Príncipe Louis sufría algunos mareos matutinos. Pero ahora que el bebé ha nacido, no hay motivo para que Kate no acuda a la escuela junto a su pequeño. De hecho, según HELLO!, la Duquesa llevó a la escuela a su hijo tan solo un día después de dar a luz el pasado mes de abril.

Los Duques de Cambridge siempre han manifestado su deseo de que sus hijos lleven una vida normal, dentro de las posibilidades implica el ser miembros de la realeza. La misma Kate ha intentado ser una madre como como todas, haciendo parte de su rutina llevar a sus hijos a la escuela. Sin duda esta costumbre es algo que ha dado más seguridad el Príncipe George, quien este nuevo año escolar, seguramente se sentirá más confiado, pues aunque tendrá un salón nuevo, ya conoce su colegio y a sus compañeros, e incluso, su uniforme será el mismo. Este tierno royal tendrá además la oportunidad de reunirse con su prima Maud, la hija de 5 años de Lord Frederick Windsor.

En septiembre del año pasado, durante una recepción en el Palacio de Kensington con la selección británica sub20 de futbol como invitada, el Príncipe William compartió un poco sobre la experiencia del primer día de clases de su primogénito. “Salió bien. Hubo otro papá que tuvo más de un incidente con sus hijos, así que estuve muy feliz de no haber sido él. De hecho fue muy lindo. Es una escuela linda”, comentó.

