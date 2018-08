Así es como la Duquesa de Cambridge podría estar ayudando a su hermana Pippa en su primer embarazo

Para nadie es secreto que la Duquesa de Cambridge y su hermana Pippa Middleton han sido siempre muy unidas, y sólo con recordar el papel que tuvo la menor en la boda real de Kate en 2011 es prueba de ello. Y por eso no es de extrañar que ahora, que la cuñada del Príncipe William espera para finales de año a su primer hijo al lado de su esposo James Matthews, recurra a su hermana mayor, quien ya tiene experiencia en la maternidad, al ser madre de los adorables mini royals George, Charlotte y Louis.

De hecho ambas hermanas disfrutaron de algunos meses de embarazo conjunto, pues la noticia de la dulce espera de Pippa se dio a conocer cuando la Duquesa de Cambridge estaba por dar a luz al Príncipe Louis, el pasado mes de abril. Entonces se dijo que la menor de las hermanas Middleton tenía ya tres meses, lo que significa que disfrutó junto a Kate de la misma condición por varias semanas, algo que sin duda fortaleció aún más su relación. Otro de los aspectos que evidencia la cercanía entre estas mujeres es el hecho de que ambas han usado la misma ropa de maternidad. La británica de 34 años ha optado en diversas ocasiones por atuendos de la firma Seraphine, misma con la que la esposa del Principe William ha decidido en el pasado acompañar su estilosa dulce espera. Según edición británica online de HELLO!, esto podria apuntar a que la tía de George, Charlotte y Louis podría estar recibiendo consejos en cuanto a moda de su también mejor amiga.

Y algo que también es de suma importancia cuando se espera a un bebé es la cercanía con los suyos, y es el caso de las hermanas Middleton pues viven a una relativa corta distancia la una de la otra. Ello es posible gracias a la decisión que tomaron los Duques de Cambridge de fijar su residencia en el Palacio de Kensington, ubicada a unos cuantos kilómetros de la casa de Pippa en Londres. Este factor es de suma importancia, pues también implicarpia que los hijos de ambas mujeres podrán convivir y pasar tiempo juntos como los más felices primos.

Aprovechando esta cercanía y en su experiencia como madre de tres, Kate también podría dar consejos a su hermana menor sobre sobre temas como la alimentación de los bebés, algo de suma importancia. Y es que aunque Pippa es conocida por llevar una vida saludable, cuando se trata de recién nacidos, es mejor tener el consejo de alguien que haya vivido esta etapa. La cuñada del Príncipe William recientemente habló sobre los desafíos que enfrenta al ajustar su régimen de ejercicio durante su embarazo en su columna de Waitrose. "Cuando me enteré de la feliz noticia de que estaba embarazada, me di cuenta de que necesitaba ajustar mi rutina de 4 a 5 días a la semana", escribió. Este aspecto fitness es algo que también tiene en común con la Duquesa, pues según HELLO!, recurrió a la yoga prenatal para mantenerse en forma durante su primer embarazo.

