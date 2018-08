¿Cómo se llamará Kate Middleton cuando el Príncipe William se convierta en Rey?

¿Cómo será llamado el Príncipe William cuando asuma el título de Rey? Las preguntas han surgido y por fin hay una explicación. El Duque de Cambridge, quien relevará del trono a su padre el actual Príncipe Carlos, habrá de ser llamado Rey William V. Sin embargo, hay un importante miembro de la Familia Real del que no muchos saben con exactitud qué nombre asumirá cuando llegue dicha sucesión: Kate Middleton.

De acuerdo a la versión online de la edición británica de HELLO!, que entrevistó a la historiadora real Marlene Koenig para aclarar el tema a muchos les ha provocado confusión, la actual Duquesa de Cambridge recibirá el nombre de Reina Catherine, sin ningún número que haga referencia a su reinado, como algunos creerían. Y es que Catherine es un nombre común la realeza británica. La esposa del Príncipe William será la sexta Reina llamada así. Sin embargo, de acuerdo con Koenig, quien además es fundadora del blog Royal Musings, sólo el soberano adquiere un número de reinado, y no así su consorte. "La esposa del rey es por tradición una reina", explicó.

Sin embargo, ante esta aseveración surge la duda de por qué entonces el Príncipe Felipe, quien es consorte de la Reina Isabel, es conocido como Príncipe y no como Rey. : "El esposo de una Reina, en la mayoría de las monarquías, tiene que tener un título creado. Un marido no comparte el rango de una esposa y lo mismo pasa con los esposos de las princesas", explicó la experta, aclarando además el caso de la Princesa Eugenia y su prometido Jack Brooksbank, quien tras sus nupcias el próximo 12 de octubre, no recibirá un título.

Marlene agregó: "Felipe no fue hecho Príncipe del Reino Unido hasta 1957. Recibió de George VI el título de Alteza Real del Reino Unido y los títulos de Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth y Barón de Greenwich antes de la boda (con la entonces Princesa Isabel), pero no fue creado como Príncipe británico hasta casi diez años después ", recordó la historiadora de la realeza en su entrevista con HELLO!.

Koenig antes ya había explicado a la revista británica que el Príncipe William heredará los títulos de su padre. Se convertirá en el Duque de Cornwall, cuando esté en Inglaterra, y el Duque de Rothesay, cuando esté en Escocia, mientras que Kate tomaría los mismos títulos, pero como Duquesa. Y debido a que el hijo mayor de Lady Di nunca dejará de ser el Duque de Cambridge, se le podría llamar su Alteza Real Duque de Cornwall y Cambridge.

