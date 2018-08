El detalle del atuendo que usó el Príncipe Harry el fin de semana del que todos hablan

El pasado fin de semana estuvo lleno de celebraciones. Por un lado, Meghan Markle festejó cumpleaños número 37, el primero como Duquesa de Sussex. Y por otro, se llevaron a cabo las nupcias de un entrañable amigo de la infancia del Príncipe Harry, evento al que obviamente no pudo faltar el Duque, acompañado de su esposa. Inmediatamente todos los ojos se posaron sobre la ex actriz, famosa por destacar con sus estilosos looks a donde quiera que va. Sin embargo, días después algunos curiosos pusieron especial énfasis en el atuendo que usó el hijo menor de Lady Di para tan importante fecha, y encontraron un detalle que ahora está dando de qué hablar.

VER GALERÍA

Y es que el Príncipe Harry fue captado con un detalle en uno de sus zapatos: ¡un pequeño agujero! Aunque más bien se nota como una dominuta área desgastada en la suela. Pero al parecer al Duque de Sussex tenía mejores cosas en que pensar, ya que fue padrino de su amigo Charlie Van Straubenzee en su boda con Daisy Jenks, lo que sin duda lo hizo uno de los invitados más importantes en el festejo. El joven royal acudió a la celebración en la iglesia de Frensham con un elegante frac y gafas oscuras. Aunque no llegó acompañado por Meghan debido a su especial papel, más tarde se reunieron y fueron vistos juntos, tomados de la mano al salir de la capitta tras la ceremonia.

VER GALERÍA

Por su parte, Meghan lució de lo más elegante, con un vestido midi con falda tableada, en colores oscuros y pastel de la firma Club Monaco. Esta prenda la combinó con un sombrero Philip Treacy negro, un bolso Kayu y tacones Aquazzura, además de unas gafas de sol Linda Farrow que encantaron a más de uno. Antes de que ceremonia iniciara, fue vista charlando plácidamente con la Princesa Eugenia y su prometido Jack Brooksbank, quienes se preparan para su propia boda real el próximo mes de octubre.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al igual que los Duques de Cambridge, Meghan y el Príncipe Harry tiene una gran amistad con Charlie y su nueva esposa. El Duque de Sussex asistió con él a la escuela en Berkshire cuando ambos eran niños, y desde entonces han sido muy cercanos. De hecho, tanto este joven como su hermano mayor Thomas Van Straubenzee estuvieron presentes en la boda real del hijo menor de Lady Di celebrada el pasado mes de mayo.

VER GALERÍA