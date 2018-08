Sarah Ferguson cuenta cómo sería en su papel de abuela

Cada vez falta menos para la segunda, pero no menos esperada boda real del año. La Princesa Eugenia contraerá matrimonio con su novio Jack Brooksbank, una celebración que mantiene en vilo a más de uno. Y sin duda una de las personas más ansiosas por ese gran día es su madre, Sarah Ferguson quien habló no sólo de sobre su papel de suegra, sino que fue más allá y reveló cómo sería de convertirse en abuela.

La Duquesa de York dio una entrevista a The One Show, un programa de la BBC, a propósito de las organizaciones benéficas de las que forma parte: Street Child y Children in Crisis. Sin embargo, el tema de la niñez condujo inevitablemente a que fuera cuestionada sobre el futuro y cómo sería si se convirtiera en abuela: "Excelente, solía escribir libros para niños, y yo soy una niña, no he crecido", bromeó Sarah, dejando ver que le gustan mucho los pequeños y que lo entiende mejor que nadie, por lo que no es de extrañar que fuera la más consentidora en caso de que su hija Eugenia diera la sorpresa más adelante.

Pero no sólo habló de su papel como abuela, sino del que asumirá como suegra y se refirió sobre la estrecha relación que guarda con el prometido de su hija, con quien ha reconocido que tiene mucho en común. "La buena noticia es que Jack también trabaja como gerente europeo de Casamigos Tequila, así que está perfecto", comentó la ex mujer del Príncipe Andrés.

Sarah reveló también cómo se está viviendo la planeación de la boda de la Princesa Eugenia, quien llegará al altar el próximo 12 de octubre. "Eugenia es muy controlada, es tan ordenada. Ella sabe exactamente lo que quiere", dijo la Duquesa y comentó que tanto su hija como su futuro yerno quieren destacar en su día el bello sentimiento que los une: "Jack y Eugenia son muy contemporáneos, son muy inclusivos, todo en ellos es sobre el amor, y quieren que esta boda sea sobre eso: incluir a todos y realmente asimilar el amor que sienten el uno por el otro con todos los demás".

Sin embargo, hay un aspecto que podría tener preocupada a la Duquesa de York, y más cuando faltan apenas dos meses para la celebración. Y es que reveló que aún no ha tenido la oportunidad de comprar el atuendo que vestirá en tan importante día, debido a que ha estado muy ocupada con los preparativos. Sin embargo, más allá del estiloso outfit que seguramente elegirá, Sarah confesó que espera que la ansiada fecha sea de lo más emotiva: "Ahora entiendo por qué las madres lloran ahora en las bodas. Toda mi vida pensé: '¿Por qué está llorando?' Es encantador, es un gran día".