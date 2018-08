Meghan Markle, en su faceta más divertida tras cumplir 37 años

Tras varios meses de formar parte de la Familia Real británica, ha sido común ver a Meghan Markle recatada y muy propia en su manera de actuar, mientras poco a poco se va acostumbrando a su papel como Duquesa de Sussex. Sin embargo, con motivo de su reciente cumpleaños, un amigo de la ex actriz compartió un video inédito que muestra una faceta muy divertida de la esposa del Príncipe Harry, el cual sin duda ha encantado –y sorprendido- a más de uno.

Fue el maquillista Daniel Martin, quien desde hace tiempo sostiene una estrecha relación con Meghan, quien ha sacado del baúl de los recuerdos un simpático video a modo de felicitación por los 37 años que acaba de cumplir la Duquesa. “¡El cumpleaños más feliz, amiga mía!”, escribió el make up artist en su cuenta de Instagram al compartir el breve videoclip, en el que se muestra a la hoy esposa del Príncipe Harry comiendo frambuesas colocadas en sus dedos, en una divertida carrera contra el tiempo. "¿Listo?", dice la ex actriz en la grabación justo antes de comenzar a degustar las frutas, para finalmente terminar el reto con risas y mostrando sus manos ya vacías a la cámara.

Daniel, quien estuvo a cargo del maquillaje de Meghan para su boda con el Príncipe Harry, ya había hablado antes de su relación con la ahora flamante Duquesa de Sussex y de cómo no estaba seguro de la manera en que tendría que proceder a partir de su nuevo posición. En entrevista con la revista People, el make up artist contó incluso que la mañana que la saludó previo a sus nupcias el pasado 19 de mayo, no sabía cómo referirse a su amiga. "Le pregunté '¿Me inclino ante ti? No quiero faltarle el respeto, pero te conozco desde hace casi diez años. ¿Qué pasa?'", entonces marró que la ex actriz se soltó a reír y le dijo "¡Siempre voy a ser Meg!".

Aun así Daniel se comprometió a mejorar su comportamiento y empaparse de los protocolos para en algún futuro saber cómo proceder de la manera más apropiada para la próxima vez que vea a la Duquesa. "Pero la próxima vez que los vea, seré respetuoso y conoceré mi protocolo. Pero Meg siempre será Meg, ¡así es!", señaló el make up artist, quien también reveló que al parecer, la esposa del Príncipe Harry se había estado haciendo cargo de su maquillaje para los eventos oficiales en los que actualmente participa. "Yo no hice [el maquillaje] pero ella también es muy buena, ¿no?", dijo al ser cuestionado sobre el look de Meghan para un evento de la Real Fuerza Aérea Británica, y luego aseguró: "Ella misma se maquilló para esto".

