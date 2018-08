¡Festejando en una boda! Así fue el cumpleaños 37 de Meghan Markle

¿Una fiesta privada? ¡Mejor a celebrar en una boda! Al parecer eso fue lo que pensó Meghan Markle, quien comenzó los festejos de su cumpleaños número 37 –y su primero como Duquesa de Sussex-, acompañando a su esposo el Príncipe Harry, a la boda de uno de sus mejores amigos en Surrey, Inglaterra.

Y con el carisma que tanto la caracteriza, Meghan se convirtió en el centro de todas las miradas al lucir un estiloso al llegar al enlace de Daisy Jenks y Charlie Van Straubenzee, amigo de la infancia de Harry, en un estiloso vestido negro asimétrico con bloques de colores y tableado de Club Monaco -el cual se puede encontrar con un precio de 6 mil 86 pesos aproximadamente-. Para complementar su look, la Duquesa eligió un cinturón de esta misma marca, un clutch negro de Kayu, un tocado de Philip Treacy, sus incondicionales zapatos con moño de Aquazzura, así como su mejor complemento: su sonrisa, la cual brilló durante toda la boda.

¿Lo curioso? Es que esta amistad es tan grande que también trasciende a su hermano, el Príncipe William y al hermano del novio, Thomas Van Straubenzee, quien incluso es padrino de la hija de los Duques de Cambridge, la Princesa Charlotte, por lo que la presencia de Harry en este enlace era algo de esperarse.

Lo cierto es que Meghan no pudo ocultar su felicidad en esta nueva etapa que está viviendo como parte de la realeza británica, además de su cumpleaños, al llegar al enlace realizado en el pueblito de Frensham con una sonrisa de oreja a oreja, mientras saludaba a lo lejos tanto a los paparazzi así como a la gente que se encontraba esperándola en este lugar. La Duquesa no era la única que derrochaba alegría, pues Harry se veía de lo más contento de estar en la boda de su gran amigo junto a Meg -como suele decirle-, a quien no soltó de la mano en ningún momento, viéndola con una mirada única de amor.

Eso sí… las felicitaciones a la Duquesa de Sussex no faltaron, pues no solo el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall mandaron un tierno –y moderno- mensaje a través del Instagram de sus casas reales, sino también la Reina Isabel II, quien hizo lo mismo en su cuenta, deseándole un buen cumpleaños con una foto en la que ambas aparecen sonriendo y de lo más felices.

¡Sin duda, este cumpleaños será uno que Meghan no podrá olvidar!

