¿Por qué el cumpleaños de Meghan Markle es particularmente especial para la Reina Isabel?

A casi nada de que Meghan Markle llegue a sus 37 años de vida, se prepara ya para celebrar su primer cumpleaños como Duquesa de Sussex y miembro de la Familia Real británica. Y aunque ya se ha hablado de que el aniversario de natalicio coincide con la boda de un amigo muy especial de su esposo, el Príncipe Harry, pocos saben que el 4 de agosto tiene también un significado muy especial para la mismísima Reina Isabel II, abuela de su marido.

Y es que fue justamente en esa fecha, pero del año 1900 que vino al mundo la madre de la actual monarca, Isabel Bowes-Lyon, esposa del Rey George VI, una figura esencial en la vida de Isabel II y la de su esposo, a quien defendió siempre a capa y espada. Pasaron 81 años, para que naciera Meghan en el otro lado del mundo, en Los Ángeles, California. Seguramente nadie nunca imaginó que estas personas llegarían a establecer un vínculo tan especial, sin embargo, la coincidencia hará que este sábado sea sin duda un día especial en todos los sentidos.

Isabel Bowes-Lyon se casó el Duque de York el 26 de abril de 1923 en la abadía de Westminster. Sin embargo, al principio del romance de los futuros padres de la Reina Isabel II existía un poco de miedo. El libro Counting One's Blessing: The Selected Letters of Queen Elizabeth the Queen Mother, autorizado por la monarca para celebrar su Jubileo de Diamante y escrito por su biógrafo oficial William Shawcross, revela extractos de la correspondencia privada de su madre, quien murió en 2002. En ellos, la joven Isabel le confesó al Duque de York, al que ella llamaba cariñosamente Bertie, que no está preparada para formar parte de la familia real. "Querido Príncipe Bertie: Tengo que escribir una sola línea para decir lo mucho que siento lo de ayer. Me entristece pensar en ello. Ha sido tan encantador con todo... Espero que por favor me perdone. Lo que más me preocupa es que pensar que sea infeliz, espero que no. De todos modos, podemos ser buenos amigos ¿no? Por favor, véame sólo así. Jamás diré nada sobre nuestras charlas, se lo prometo. Sinceramente suya, Isabel", le escribió el 28 de febrero de 1921.

Y aunque la futura Reina Madre rechazó la propuesta de matrimonio del Duque de York en más de una ocasión, con el paso del tiempo y la insistencia del futuro Rey Jorge VI, Isabel terminó dándose cuenta de que lo que realmente sentía por su querido Bertie era algo más que una simple amistad. "Te amo Bertie, y estoy segura que con el tiempo te amaré más y más", confesó al aceptar, por fin, su proposición. Años más tarde, fruto de su amor nacieron sus dos hijas: Isabel (1926), que más tarde se convertiría en la Reina Isabel II de Inglaterra, y Margarita (1930).

Al parecer habrá mucho que recordar este sábado y también mucho que celebrar no sólo para la Reina Isabel sino también para el Duque y la Duquesa de Sussex. Ambos asistirán juntos a la boda del amigo de la infancia del Príncipe Harry, Charlie van Straubenzee. Este joven con quien el hijo menor de Lady Di asistió a la escuela en Berkshire, contraerá nupcias con su novia Daisy Jenks, evento al que también asistirán los Duques de Cambridge.

